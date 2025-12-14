COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Televisión

Carlos José Matamoros define su futuro en RTS mientras se acerca el final de Combate

El presentador confirmó que su contrato con RTS concluye en diciembre y no descarta dejar el país, justo cuando el reality Combate se encamina al cierre de temporada.
Carlos José Matamoros define su futuro en RTS ante el cierre de Combate.
Más allá de lo profesional, Carlos José Matamoros atraviesa un momento clave en su vida personal. Foto: IG carlosjosemi.
Carlos José Matamoros define su futuro en RTS ante el cierre de Combate.
Más allá de lo profesional, Carlos José Matamoros atraviesa un momento clave en su vida personal. Foto: IG carlosjosemi.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En medio de una etapa de cambios decisivos, Carlos José Matamoros analiza su continuidad en la televisión ecuatoriana, mientras el reality de competencia Combate, transmitido por RTS, se aproxima al cierre de una nueva temporada. La situación ha generado expectativa entre la audiencia y en el medio televisivo.

Durante las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible salida definitiva del programa; sin embargo, el presentador aclaró que todavía no ha tomado una decisión final. Aunque no descarta participar en una futura entrega, reconoció que también evalúa nuevos proyectos profesionales fuera del canal.

Su contrato con RTS termina en diciembre

Carlos José Matamoros confirmó que su vínculo contractual con RTS está próximo a finalizar. En una entrevista concedida al diario Extra, el presentador fue claro sobre los plazos establecidos en su contrato actual.

“Mi contrato está hasta fin de año, este mes de diciembre completo”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que su ciclo en la casa televisiva concluya oficialmente en las próximas semanas. Esta situación coincide con la promoción del cierre de temporada de Combate, uno de los espacios más emblemáticos del canal.

La incertidumbre se intensifica debido a que RTS aún no ha anunciado si el reality tendrá una nueva temporada en 2026 ni quiénes integrarían su elenco de presentadores.

Posible salida del país y nuevos planes familiares

Entre las alternativas que evalúa el presentador Carlos José Matamoros se encuentra un eventual traslado fuera del Ecuador junto a su esposa, la empresaria ecuatoriano-alemana Diana Carrera Tasan, quien actualmente se encuentra en el país de manera temporal.

La pareja ha considerado establecerse en Alemania, donde Carrera reside habitualmente con su hija. La empresaria compartió recientemente un mensaje público en redes sociales destacando el respaldo de su esposo y la importancia del bienestar familiar.

“Gracias, amor, por pensar en nosotras. Todo estará bien con el favor de Dios y los santos. Vendrán cosas nuevas y muchos éxitos para nosotros. Juntos vamos a romperla por las europas”, escribió, reforzando la idea de un nuevo proyecto de vida en el extranjero.

Un nuevo capítulo personal para Carlos José Matamoros

Más allá de lo profesional, Carlos José Matamoros atraviesa un momento clave en su vida personal. El pasado 8 de noviembre de 2025, contrajo matrimonio con Diana Carrera en una ceremonia íntima realizada en una residencia de Puerto Azul, en la vía a la Costa, en Guayaquil.

Este enlace marca el quinto matrimonio del presentador. Su primera esposa fue María Fernanda Salazar, fallecida en 2025. Posteriormente, estuvo casado con las chicas reality Pamela Orellana, Yuleisy Coca y la modelo estadounidense Christina ‘La Gringa’ Harzer.

Mientras RTS promociona el cierre de Combate, el futuro televisivo de uno de sus rostros más reconocidos permanece abierto, en medio de decisiones que podrían llevarlo fuera del país y marcar una nueva etapa en su carrera.

Noticias en la web

