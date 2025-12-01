Concurso para Fiscal General se atrasa: Carlos Alarcón seguirá al frente al menos hasta junio del 2026

Carlos Leonardo Alarcón Castro se mantendrá como Fiscal General del Estado encargado por un período mínimo de siete meses. Es decir, ocuparía el cargo hasta junio del 2026. Durante este plazo podría prolongarse la designación del fiscal titular debido a los retrasos habituales en el concurso de méritos y oposición. Dicho concurso lo debe cumplir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El proceso para designar al Fiscal General titular, iniciado hace más de un año, avanza con lentitud. Según el cronograma original, la comisión ciudadana de selección debía estar conformada en octubre de 2025. No obstante, desde el propio Cpccs se confirmó que la integración de esta comisión se completará recién en diciembre. Una vez conformada la comisión esta tendrá un máximo de seis meses para convocar, calificar y seleccionar al nuevo Fiscal General.

Críticas por la inestabilidad institucional

Dicha comisión estará integrada por diez miembros, cinco delegados de las funciones del Estado y cinco de la sociedad civil. De cumplirse los plazos legales y sin interrupciones, la nueva autoridad asumiría en junio de 2026. Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, aseguró que el concurso “va según el cronograma establecido”, aunque reconoció que la presentación de acciones de protección podría paralizar el procedimiento.

El Cpccs ha enfrentado críticas por la inestabilidad institucional: actualmente varios de sus consejeros principales son suplentes de tercer grado. Esta situación, según analistas, afecta la agilidad en la toma de decisiones. Mientras se resuelve la designación definitiva, Carlos Leonardo Alarcón continuará dirigiendo el Ministerio Público y sosteniendo la acusación fiscal en al menos una decena de casos de alto impacto nacional.

Varios casos de connotación nacional

Entre ellos destacan el Caso Sinohydro, donde se investiga al expresidente Lenín Moreno y a varios de sus allegados por el delito de cohecho. También se encuentra el Caso Vidrio Libre, donde el principal procesado es Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Terán, investigado y sentenciado a seis años de cárcel por el Caso Pantalla se encuentra recluido en la nueva cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Otro de los casos que debe llevar adelante el fiscal encargado es “Ligados”. Allí se investiga a los exconsejeros del Cpccs Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También al excandidato presidencial Andrés Arauz y a la exasambleísta Esther Cuesta, entre otros por asociación ilícita.

Además, la Fiscalía bajo dirección de Carlos Alarcón debe seguir impulsando los macroprocesos Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla y Celu. Estos se encuentran en etapas de apelación de prisión preventiva o a la espera de resoluciones de segunda instancia. La prolongación del encargo de Alarcón se produce en un contexto de alta expectativa ciudadana. Principalmente sobre la independencia y celeridad de los procesos de selección de autoridades de control en Ecuador.