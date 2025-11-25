Carlos Luis Andrade confirma el fallecimiento de su madre y conmueve con un mensaje lleno de amor.

La noticia del fallecimiento de la madre de Carlos Luis Andrade generó una ola de reacciones este lunes, después de que el presentador compartiera un mensaje íntimo y cargado de gratitud en sus redes sociales.

El comunicador manabita, participante del reality MasterChef Celebrity Ecuador, expresó el profundo impacto que deja esta pérdida en su vida mientras agradeció el amor recibido por su progenitora, Doris Espinosa.

El homenaje de Carlos Luis Andrade a su madre

El mensaje que publicó Carlos Luis Andrade conmovió por el nivel de sinceridad y por la fotografía que acompañó el texto, donde aparece en una videollamada con su madre.

“Se fue mi madre y aunque hoy mi corazón está roto, también está agradecido”, escribió Andrade al iniciar su despedida. El presentador recordó las enseñanzas y el apoyo incondicional de Doris Espinosa, una figura clave en su formación personal y profesional.

“Gracias, mamá, por darme la vida, por enseñarme a ser valiente, por hacerme sentir capaz incluso cuando yo dudaba. Todo lo que soy te lo debo a ti”, añadió en su mensaje.

También resaltó que continuará cada día honrando su memoria y viviendo con la luz que ella dejó en su familia. “Descansa en paz, madre mía. Te amo para siempre”, expresó.

Doris Espinosa permanecía en terapia intensiva desde el 6 de noviembre mientras enfrentaba un avanzado Alzheimer y complicaciones debido a que contaba con un solo riñón. Su estado preocupaba a la familia, especialmente al presentador, quien dividía su tiempo entre las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador y los viajes para acompañarla.

Las palabras de Gabriela Díaz y el recuerdo de una vida marcada por la fortaleza

La presentadora Gabriela Díaz, esposa de Carlos Luis Andrade, también dedicó un conmovedor mensaje a su suegra.

Compartió fotografías familiares y destacó las virtudes de Doris, a quien describió como una mujer bondadosa, noble y aguerrida, recordando el impacto que dejó en quienes la conocían.

“Dios me premió con la suegra más bondadosa del mundo (…) Una mujer noble, bondadosa pero aguerrida… alguien que me enseñó el valor de la perseverancia y de la igualdad!”, aseguró la presentadora del programa matinal ‘En Contacto’ en su publicación.

Díaz relató que Doris era chilena y que llegó a Ecuador tras huir de la dictadura militar. En este país conoció a su esposo, un manabita con quien formó una familia que mantuvo una fuerte unión incluso en los momentos más difíciles.

“Descansa en Paz! Disfruta de tus nietas allá en el cielo ellas deben estar feliz de tenerte cerca… Descansa ahora, lo hiciste todo! Yo, Cuidaré de los tuyos!”, agregó en su despedida.

Los últimos días de Doris Espinosa y la dura despedida

Durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador en Bogotá, Colombia, Carlos Luis Andrade utilizó su día libre del 9 de noviembre para viajar a Guayaquil, cumplir actividades laborales y estar junto a su madre en medio de su delicado cuadro.

“Es muy duro; fui fuerte al estar allá (en Colombia) mientras esto pasaba”, expresó. El sábado 22 regresó a Ecuador y añadió conmovido: “El domingo se fue, parece que me estaba esperando”.

Doris Espinosa de Andrade era esposa de Luis Andrade, exprefecto de Manabí, y mantenía un vínculo muy querido con la comunidad manabita.