Carlos Scavone ofrece disculpas públicas tras polémica con Gigi Mieles y Tábata Gálvez

Durante la más reciente emisión del espacio conducido por Carlos Scavone, la invitada fue la reconocida actriz Tábata Gálvez, quien habló sobre los artistas con los que le gustaría compartir escenario. Entre ellos mencionó a Gigi Mieles, actriz e influencer que actualmente destaca en el pódcast Sí somos del canal Suerte TV.

Gálvez reveló que tiempo atrás le había propuesto a Gigi una colaboración teatral, pero que nunca obtuvo respuesta. “Le dije: dame la oportunidad de hacer teatro contigo, porque me encanta tu vibra, tu improvisación y la sagacidad que tienes para responder”, contó, afirmando que la joven intérprete “la dejó en visto”.

Un comentario que se volvió viral

Durante la charla, Scavone comentó entre risas que a él también le había pasado algo parecido con la influencer: “Está crecidísima”, dijo en tono de broma. Sin embargo, tras la reacción del público, publicó un video en TikTok ofreciendo disculpas públicas.

“Yo produzco y dirijo el programa, y si algo se malinterpreta, el responsable soy yo. Fue una broma, pero entiendo que pudo tomarse en serio”, aclaró.

Gigi Mieles respondió y aclaró la situación

La actriz y creadora de contenido confirmó que Carlos se había comunicado con ella de manera respetuosa y que el malentendido ya estaba superado. “Yo no lo había dejado en visto, le había contestado. Se disculpó primero conmigo y después lo hizo público. Nos respetamos y admiramos el trabajo del otro”, señaló Gigi, añadiendo que cambió su número telefónico debido a casos de intimidación, motivo por el que presentó una denuncia en la Fiscalía a inicios de año.

En cuanto a Tábata Gálvez, Gigi explicó la verdadera razón por la que no respondió a su mensaje: un bloqueo accidental en Instagram. Durante 2023, en medio de rumores y ataques en redes, Mieles optó por bloquear cuentas para proteger su bienestar emocional. “Fue sin querer, y no tenía idea de que Tábata estaba entre esas cuentas”, admitió.

Scavone defiende el enfoque del pódcast

Carlos Scavone también aprovechó para recalcar que D’mente abierta no busca generar farándula. “El programa siempre trata temas sociales, no de espectáculo. Incluso he tenido que editar partes en las que se mencionan figuras de televisión”, explicó.

Hasta ahora, solo Tábata Gálvez y Polo Baquerizo han sido invitados relacionados con la pantalla chica, por su trayectoria profesional.

Finalmente, Gigi Mieles descartó cualquier conflicto. “No hay dimes y diretes. Fue un malentendido que ya aclaramos. Todo está bien”, afirmó. Sobre una posible colaboración artística con Tábata, dijo que “cada quien sigue sus proyectos y su ritmo de vida”.