Carolina Jaramillo deja el Gobierno de Daniel Noboa y agradece por el tiempo que se desempeñó como vocera

Carolina Jaramillo Garcés confirmó este martes 18 de noviembre su salida como portavoz de la Presidencia. El anuncio llegó dos días después de la derrota del Gobierno en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre de 2025.

La exvocera difundió un mensaje en su cuenta de X. Allí agradeció al presidente Daniel Noboa por la confianza otorgada durante su gestión. Señaló que ejercer como Portavoz fue “un honor” y afirmó que disfrutó el tiempo en el cargo. Su mensaje se difundió rápidamente.

Jaramillo aseguró que el servicio público exige convicción y entrega. Indicó que uno debe amar lo que hace, especialmente cuando se trabaja por el país. La exfuncionaria añadió que deja el puesto, pero mantiene su compromiso con la construcción de un “Nuevo Ecuador”. Subrayó que la democracia es un ejercicio permanente y debe vivirse desde todos los espacios institucionales y ciudadanos.

Jaramillo agradeció a Noboa

En su publicación también dedicó un mensaje a los periodistas. «Gracias a todos los periodistas que siguieron las ruedas de prensa y las entrevistas, los valoro, los respeto y me caen bien”, escribió. Además, extendió su reconocimiento a su equipo de trabajo, al que calificó como “lo máximo”, y agradeció al personal del Ministerio de Comunicación.

La renuncia de Jaramillo se suma a una serie de movimientos en el Ejecutivo tras el revés electoral. En los últimos días dejaron sus cargos los exministros Danilo Palacios e Ivonne Núñez, junto con el gobernador del Guayas, Humberto Plaza. El Gobierno atraviesa así una fase de reacomodos.

El mensaje íntegro que publicó Jaramillo incluía un agradecimiento reiterado al presidente Noboa y una declaración final de compromiso con el país. Destacó que la función pública debe cumplirse con responsabilidad y coherencia.

Su salida ocurre en un momento político sensible, marcado por cuestionamientos internos y externos al manejo del Gobierno después de la consulta. La administración aún no anuncia quién asumirá la Portavocía.