Carolina Jaramillo presentará denuncia por amenazas de muerte en redes sociales

El mensaje intimidatorio, recibido la noche del 26 de octubre, incluía una fotografía de su lugar de residencia y la advertencia de “no hablar nunca más” del caso.
3 minutos de lectura
Vocera del Gobierno denuncia amenazas de muerte por investigación. (Fotografía API)
Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno de Ecuador, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de la red social X, tras pronunciarse sobre una investigación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) que involucra a un medio de comunicación. 

La funcionaria anunció que presentará una denuncia formal ante la justicia este 27 de octubre. El mensaje intimidatorio, recibido la noche del 26 de octubre, incluía una fotografía de su lugar de residencia y la advertencia de “no hablar nunca más” del caso.

En una entrevista con el medio La Posta, Jaramillo relató que el mensaje, enviado cerca de las 23:00, mencionaba a sus hijos y adjuntaba una imagen de su vivienda, lo que calificó como “gravísimo”. “Exponerse al debate público es parte del cargo, pero esto sobrepasa cualquier límite”, afirmó, destacando que la seguridad de su familia está en riesgo. En su cuenta de X, la vocera compartió una captura del mensaje y aseguró: “No voy a dejar de hablar del caso. Esto es una clara amenaza a mi vida y la de mi hija. Presentaré la denuncia. El temor no me detiene”.

Investigación del SRI

La amenaza se produce en el marco de una investigación del SRI sobre presuntas irregularidades tributarias vinculadas a distribuidores de periódicos, en la que se menciona a un medio de comunicación.  Jaramillo había abordado el tema en una entrevista reciente, lo que aparentemente desencadenó la intimidación. La funcionaria subrayó que no cederá ante las presiones y continuará refiriéndose al caso.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado rechazando “enérgicamente” las amenazas contra Jaramillo. “Todo acto de violencia o intimidación contra servidores públicos constituye una agresión a la libertad de expresión y al Estado de Derecho”, señaló el organismo. Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las medidas a tomar.

 

Reacciones y antecedentes

En su publicación en X, Jaramillo enfatizó: “Envían una foto de donde vivo y esperan mi silencio, se equivocan. ¡Ustedes son los cobardes!”.

 

Este incidente se suma a otros casos de amenazas contra funcionarios públicos en Ecuador, donde el debate sobre investigaciones a medios de comunicación ha generado tensiones. En 2023, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reportó un incremento de intimidaciones a comunicadores en el país, vinculadas a coberturas de temas sensibles.

Hasta el momento las autoridades judiciales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia que presentará Jaramillo. La investigación del SRI continúa en curso, sin detalles públicos sobre los avances.

