Una mujer es acusada del asesinato de su hija tras provocar el incendio de su propia casa

Este caso ha generado conmoción en la comunidad de Rusholme, un barrio residencial al sur de Manchester conocido por su diversidad.
Carrin Wibier, de 45 años, ha sido formalmente acusada de asesinato de su propia vida, tras supuestamente iniciar un incendio en su propia casa.
El incendio de la vivienda se registró en marzo del año pasado.
Carrin Wibier, de 45 años, ha sido formalmente acusada de asesinato de su propia vida, tras supuestamente iniciar un incendio en su propia casa.
El incendio de la vivienda se registró en marzo del año pasado. (Foto referencial)

Carrin Wibier, de 45 años, ha sido formalmente acusada de asesinato de su propia vida, tras supuestamente iniciar un incendio en su propia casa. Esto en  relación con el incendio de una vivienda en el barrio de Rusholme, Manchester, que provocó la muerte de su hija Lesma-Rose Wibier, de cuatro años. La mujer, residente en Gateshead Close, compareció brevemente por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Manchester.

Allí confirmó su identidad. El caso se remitió a un tribunal superior, con una próxima audiencia prevista y un juicio provisional para junio de 2026. Wibier permanece en custodia. El incendio se desató en la vivienda familiar el 2 de marzo de 2025. Equipos de emergencia del Servicio de Bomberos y Rescate del Gran Manchester acudieron al lugar, con cuatro estaciones participando en la extinción de las llamas.

Incendio ocurrió en marzo del año pasado

A la niña la rescataron con graves lesiones y trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció poco después a causa de las heridas sufridas. La investigación policial se prolongó durante meses, manteniéndose en reserva hasta que la Fiscalía presentó los cargos en enero de 2026. Fuentes como Greater Manchester Police y medios británicos, incluyendo Daily Mail y BBC, confirmaron los detalles de la imputación.

Tras la tragedia, la familia de Lesma-Rose emitió un homenaje público a través de la policía: “Lesma-Rose era la estrella de la familia. Siempre tenía una sonrisa y podía hacer sonreír a los demás. Era una niña inteligente, especial y muy querida”. El Servicio de Bomberos y Rescate del Gran Manchester expresó sus condolencias y destacó la coordinación en la respuesta al siniestro, que permitió controlar el fuego rápidamente.

La Ley de Salud Mental tras el incendio

Este caso ha generado conmoción en la comunidad de Rusholme, un barrio residencial al sur de Manchester conocido por su diversidad. Las autoridades no han divulgado los motivos específicos del incidente ni del proceso judicial. La acusada fue inicialmente detenida bajo la Ley de Salud Mental tras el incendio, y los cargos se formalizaron recientemente. El proceso sigue en curso, con énfasis en los hechos investigados por las autoridades.

