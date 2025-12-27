Caso Epstein: Donald Trump cuestiona al Departamento de Justicia por nuevos documentos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes 26 de diciembre que el hallazgo de más de un millón de documentos posiblemente relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein obligará al Departamento de Justicia a destinar gran parte de sus recursos a lo que calificó como un “bulo de inspiración demócrata”, en medio del debate por la publicación de ese material en Washington.

Las declaraciones del mandatario se produjeron tras el anuncio oficial del Departamento de Justicia, que el miércoles informó sobre el descubrimiento de “más de un millón de documentos adicionales” potencialmente vinculados al caso Epstein, cuya revisión y divulgación podría tomar tiempo debido a su volumen.

Pronunciamiento presidencial en redes sociales

Trump difundió su postura a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social. En esa comunicación, sostuvo que el Departamento de Justicia se verá obligado a concentrar sus esfuerzos en este expediente, dejando de lado otras prioridades, entre ellas lo que calificó como fraude electoral.

El presidente afirmó que la atención al caso responde a una estrategia política impulsada por el Partido Demócrata. En su mensaje, cuestionó que el foco institucional esté puesto en un caso que, según su criterio, se utiliza con fines partidistas.

Acusaciones políticas y negación de vínculos

En su pronunciamiento, Trump reiteró que personas vinculadas al Partido Demócrata “trabajaron con Epstein”, mientras negó que el financista tuviera relaciones con figuras del Partido Republicano. El mandatario no aportó información adicional que respalde esas afirmaciones.

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de confrontación política, en el que el caso Epstein vuelve a ser utilizado como elemento de disputa entre oficialismo y oposición, a raíz del nuevo hallazgo documental informado por las autoridades federales.

Postura del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia indicó que los documentos encontrados podrían estar relacionados con investigaciones previas del caso Epstein. La institución precisó que el material no clasificado deberá pasar por un proceso de revisión antes de su eventual publicación.

Según la información oficial, el volumen de los documentos representa un desafío logístico y legal, lo que podría retrasar el cumplimiento de los plazos establecidos para su difusión pública.

Marco legal y plazos de publicación

El hallazgo se produce en el contexto de la Ley de Transparencia aprobada por el Congreso y promulgada por el propio Trump el mes pasado. Esta normativa fijó el 19 de diciembre como fecha límite para que el Departamento de Justicia publique todos los materiales no clasificados relacionados con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

La ley busca garantizar el acceso público a información relevante del caso. Aunque deja margen para que las autoridades revisen el contenido antes de su divulgación, conforme a los procedimientos legales vigentes.

Nuevos mensajes y críticas a los demócratas

En mensajes posteriores, Trump volvió a acusar a la oposición de utilizar el caso Epstein para desviar la atención del desempeño de su administración. En ese contexto, pidió que se hagan públicos los nombres que figuren en los documentos y sostuvo que ello permitiría esclarecer responsabilidades.

El mandatario reiteró que, a su criterio, el énfasis en Epstein responde a intereses políticos y no a un interés genuino por esclarecer los hechos ocurridos hace más de dos décadas.

Antecedentes del caso Epstein

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores ocurridos a comienzos de los años 2000. El financista mantuvo vínculos sociales con figuras influyentes del ámbito político, empresarial y de la realeza internacional.

En agosto de 2019, Epstein fue hallado muerto en su celda en una prisión de Nueva York, en un hecho que las autoridades calificaron como suicidio. Su fallecimiento generó un amplio debate público y múltiples cuestionamientos.

Situación actual de la investigación

La excolaboradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, recibió posteriormente una condena por delitos relacionados con el tráfico sexual. El caso continúa generando repercusiones políticas y mediáticas en Estados Unidos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia mantiene el proceso de revisión del nuevo material hallado.