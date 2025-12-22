Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

La audiencia judicial de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, registra un nuevo aplazamiento dentro del proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.

El tribunal notificó que la diligencia se desarrollará el 12 de febrero de 2026, luego de una reprogramación ordenada por la autoridad judicial. Inicialmente, la comparecencia se encontraba fijada para el 22 de enero de 2026, sin embargo, el juzgado decidió modificar el calendario procesal. La medida responde a criterios legales que buscan garantizar el debido proceso dentro de un caso considerado de alta complejidad.

Caso Fito entra en categoría de proceso complejo

El tribunal emitirá una orden que suspende el juicio rápido y clasifica el proceso como caso complejo, con vigencia hasta el 12 de febrero de 2026. Esta decisión permite ampliar los plazos judiciales debido a la magnitud de los hechos, la cantidad de pruebas y la naturaleza transnacional del expediente.

El juez Frederic Block dispuso los cambios de fecha el 18 de diciembre, según consta en los registros judiciales del distrito este de Nueva York. El proceso involucra delitos de narcotráfico internacional, tráfico de armas y conspiración criminal, lo que incrementa la carga legal del juicio.

Extradición de alias Fito marca un precedente histórico

Alias ‘Fito’ se convirtió en el primer ciudadano ecuatoriano extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados al crimen organizado. El traslado se concretó en julio, cuando arribó a Nueva York y compareció ante el tribunal federal pocos días después.

Las autoridades estadounidenses identifican a Macías Villamar como cabecilla de ‘Los Choneros’, una de las estructuras criminales más violentas de la región. El caso mantiene atención internacional por su impacto en la seguridad regional y el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

Delitos imputados a alias Fito por la justicia de Estados Unidos

La fiscalía federal acusa a alias ‘Fito’ de conspiración para la distribución internacional de cocaína y distribución internacional de cocaína. También enfrenta cargos por uso de armas de fuego para promover el narcotráfico y contrabando de armas desde Estados Unidos.

El expediente incluye además conspiración para la compra de armas mediante testaferros, un esquema que fortaleció la estructura armada del grupo criminal. Las autoridades lo señalan como responsable de coordinar redes de sicarios y tráfico ilícito de drogas y armas.

Fiscalía acusa a Fito de causar daño a Ecuador y Estados Unidos

Estados Unidos sostiene que la organización liderada por Fito importó cantidades potencialmente letales de cocaína hacia su territorio. La acusación remarca el impacto directo de estas operaciones en la seguridad y salud pública de ambos países.

“El acusado ha causado un gran daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de Los Choneros”, declaró el fiscal federal John J. Durham. La investigación continúa mientras el proceso avanza hacia la nueva fecha judicial. (7).