Caso Las Malvinas: audiencia contra 17 militares por desaparición forzada se reinstalará el 1 de diciembre

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia que lleva el caso Las Malvinas dejó sin efecto la convocatoria prevista para el sábado 29 de noviembre y definió que la audiencia de juzgamiento contra 17 militares procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad se reinstalará el lunes 1 de diciembre de 2025, a las 12h30, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

La decisión fue comunicada este jueves 27 de noviembre, un día después de que el Tribunal anunciara que la diligencia no se realizaría el miércoles 26 y se trasladaba al sábado 29. Con el nuevo cambio, la audiencia continuará con la presentación y evacuación de las pruebas de cargo y descargo en el proceso que investiga los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024 en el sector Las Malvinas, Guayaquil.

Desarrollo de la audiencia

El juicio, que superó los 10 días de instalación, ha recibido hasta el momento 26 pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, entre testimoniales, periciales y documentales. Entre ellas destacan los testimonios de los padres de los cuatro menores desaparecidos y de los agentes policiales que participaron en la investigación inicial. Así como 180 documentos que sustentan la acusación.

La Fiscalía sostiene que las pericias confirman actos de violencia contra los menores desde el momento de su captura. La falta de entrega inmediata a la Policía Nacional –como establece el protocolo– y un intento de los procesados por unificar versiones sobre lo ocurrido. Por su parte, la defensa de los 17 militares ha presentado sus pruebas de descargo. Durante las jornadas ya realizadas, varios uniformados han declarado y reconocido agresiones físicas contra los menores. Además, se ha expuesto lo que sería la cadena de mando que ordenó las acciones. Dos de los procesados ofrecieron disculpas públicas a los familiares de las víctimas en el transcurso de la audiencia.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoMalvinas: Tribunal deja sin efecto la convocatoria para el sábado 29 de noviembre. La audiencia de juzgamiento –contra 17 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada– se reinstalará el lunes 1 de diciembre a las 12:30. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 27, 2025

Contexto del caso

Los cuatro menores de edad desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 tras ser detenidos por personal militar en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Según la investigación de Fiscalía, los adolescentes fueron trasladados a un cuartel donde habrían sufrido violencia y, posteriormente, desaparecidos de manera forzada.

El proceso penal se sigue contra 17 miembros del Ejército ecuatoriano por el delito de desaparición forzada. Está tipificado en el artículo 164 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La audiencia de juicio, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, continuará el lunes 1 de diciembre. Con la fase de alegatos y réplicas una vez concluida la evacuación de pruebas (24).