Caso Las Malvinas: Fiscalía acusa a 17 militares por desaparición forzada de menores en Guayaquil

La Fiscalía de Ecuador formalizó este martes la acusación contra 17 militares por la presunta desaparición forzada de cuatro menorese el 8 de diciembre de 2024 en el sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil. La audiencia preparatoria de juicio, instalada en la Unidad Judicial Penal Sur, señala a 16 militares como autores directos y a un coronel como cómplice en el caso que ha conmocionado al país. Los menores, identificados como Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron tras una detención militar y sus cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre de 2024 en Taura, cantón Naranjal, provincia de Guayas.

El proceso, liderado por el fiscal Christian Farez, expuso detalles de la investigación, incluyendo un episodio de presunta violencia física. Según Farez, un soldado habría agredido a uno de los menores, en un acto descrito como “boxear con el menor”, lo que sugiere tortura previa a la desaparición. La audiencia, que comenzó tras seis postergaciones y recursos legales presentados por la defensa, se desarrolla bajo la dirección del juez Dennis Ugalde.

Avances en la audiencia

La diligencia, iniciada la mañana de este martes 7 de octubre, ha enfrentado múltiples obstáculos procesales. La defensa de los militares presentó recusaciones contra el juez, cuestionando su competencia y el tiempo de instrucción fiscal. A pesar de ello, el fiscal Farez avanzó en la individualización de las acusaciones contra los 17 militares de la Fuerza Áerea, detallando la participación de cada uno. Hasta el mediodía, se había abordado la situación de tres de los acusados, en un proceso que podría extenderse varias horas más.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoMalvinas: #FiscalíaEc acusa a 16 militares –como autores directos– y a un Coronel –como cómplice– por la detención ilegal y presunta #DesapariciónForzada de 3 adolescentes y un niño, ocurrida el 8 de diciembre de 2024, en el sur de #Guayaquil. pic.twitter.com/tASJFmX0et — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 7, 2025

Tras un receso para el almuerzo, la audiencia se reinstalará a las 13:00. La Fiscalía estima que la exposición de las acusaciones tomará entre tres y cuatro horas adicionales, dado el volumen de pruebas y la complejidad del caso. Los cargos se centran en la detención ilegal y la posterior desaparición de los menores. El delito, según el Código Orgánico Integral Penal, puede conllevar penas de hasta 26 años de prisión.

Caso Las Malvinas

El caso Las Malvinas ha generado indignación en Ecuador debido a la gravedad de los hechos y la edad de las víctimas. Los menores fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 en un operativo militar en Guayaquil. La aparición de los cuerpos calcinados en Taura, 16 días después, intensificó las demandas de justicia por parte de las familias y la sociedad civil.

La investigación ha enfrentado críticas por las demoras procesales y los recursos legales interpuestos por la defensa. Organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca el caso, exigiendo transparencia y celeridad.