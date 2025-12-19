COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Justicia

Audiencia por el caso León de Troya se instala contra Tannya Varela y dos policías

La audiencia de formulación de cargos del caso León de Troya arrancó este 19 de diciembre en la Corte Provincial de Pichincha contra Tannya Varela y dos agentes, señalados por presunta filtración de información sensible vinculada al narcotráfico.
3 minutos de lectura
Caso León de Troya: audiencia contra Tannya Varela.
Justicia procesa a Tannya Varela en el caso León de Troya por vínculos con filtración de datos de narcotráfico. Foto: API.
Caso León de Troya: audiencia contra Tannya Varela.
Justicia procesa a Tannya Varela en el caso León de Troya por vínculos con filtración de datos de narcotráfico. Foto: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La audiencia de formulación de cargos del caso León de Troya se instaló este viernes 19 de diciembre de 2025 en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La diligencia involucra a Tannya Varela, excomandante general de la Policía Nacional, y a los agentes Rodney Rengel y Luis Erazo Villarreal.

El acto judicial inició cerca de las 11:00, luego de que la jueza declaró la validez del proceso y la legalidad de la detención de los tres investigados. La Fiscalía los vincula con una presunta filtración de información restringida relacionada con investigaciones de narcotráfico.

Caso León de Troya y la formulación de cargos

Al cierre de la audiencia, la autoridad judicial definirá las medidas cautelares que enfrentarán los procesados. Entre las opciones figuran prisión preventiva, presentaciones periódicas, uso de grillete electrónico o prohibición de salida del país.

La Fiscalía sostiene que la información filtrada afectó directamente al caso León de Troya, una investigación que reveló presuntos nexos entre la mafia albanesa, Rubén Chérres (+) y Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso.

El rol de Tannya Varela en el proceso

Tannya Varela ocupó el cargo de comandante general de la Policía entre marzo de 2021 y enero de 2022, durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Las investigaciones la señalan como una de las personas que ordenó el cierre del caso León de Troya.

Según los elementos recabados, esa decisión habría frenado una indagación clave sobre estructuras criminales con alcance internacional. La Fiscalía expuso estos argumentos durante la audiencia de formulación de cargos desarrollada en Quito.

Rodney Rengel y las revelaciones del caso León de Troya

El agente Rodney Rengel, quien lideró la investigación original del caso, realizó declaraciones que generaron alto impacto político y judicial. Él aseveró que “la mafia albanesa llegó a financiar la campaña electoral de Lasso en 2021”.

Rengel también aseguró que recibió amenazas de muerte, por lo que decidió salir del país. Posteriormente, las autoridades lo detuvieron en el aeropuerto de Quito cuando regresó para pasar tiempo con su familia, según indicó su padre.

Expectativa por la decisión judicial

El avance del caso León de Troya mantiene alta atención pública debido a sus implicaciones políticas y de seguridad. La decisión sobre las medidas cautelares marcará el rumbo inmediato del proceso penal.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa sustentando su acusación sobre la presunta difusión indebida de información confidencial, un delito que podría acarrear sanciones severas para los implicados. (07)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

