Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Justicia

Caso Magnicidio FV suma denuncia por intimidación presentada por Daniel Salcedo

El proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio incorpora una nueva arista judicial, luego de que Daniel Salcedo entregara un CD con información sobre presunta intimidación.
Caso Magnicidio FV suma denuncia por intimidación presentada por Daniel Salcedo.
El procesado Daniel Salcedo decidió cooperar con la Fiscalía y entregó información relevante sobre el crimen de Villavicencio y sobre otras causas sensibles. Foto: API.
Caso Magnicidio FV suma denuncia por intimidación presentada por Daniel Salcedo.
El procesado Daniel Salcedo decidió cooperar con la Fiscalía y entregó información relevante sobre el crimen de Villavicencio y sobre otras causas sensibles. Foto: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

A pocos días de que cierre la instrucción fiscal del caso Magnicidio FV, la fiscal Ana Hidalgo impulsó nuevas acciones judiciales tras recibir un CD entregado por Daniel Salcedo. El procesado solicitó abrir una investigación por intimidación, lo que generó una nueva arista en el expediente por el asesinato de Fernando Villavicencio.

Nueva arista por intimidación dentro del caso Magnicidio FV

El documento fiscal, notificado el viernes anterior, ordena incorporar el escrito presentado por Salcedo dentro del proceso. Él consta entre los señalados como autores intelectuales del crimen ocurrido el 9 de agosto del 2023 en Quito, cuando un ataque al estilo sicariato terminó con la vida del entonces candidato presidencial.

“Se dejan copias debidamente certificadas en el expediente fiscal, por cuanto de los hechos relatados se evidencia el cometimiento de un presunto delito distinto al investigado”. Así lo indica el impulso que ordena sortear una nueva noticia del delito por intimidación para que una fiscalía especializada asuma el caso conforme al procedimiento legal.

Cooperación judicial de Daniel Salcedo en el caso Villavicencio

Desde el 3 de septiembre del 2023 avanza una instrucción fiscal para determinar quiénes colaboraron desde el nivel intelectual en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En esta causa constan también el exministro José Serrano, el procesado en Metástasis Xavier Jordán y el exasambleísta de la RC Ronny Aleaga, todos señalados por su presunta participación.

El procesado Daniel Salcedo decidió cooperar con la Fiscalía y entregó información relevante sobre el crimen de Villavicencio y sobre otras causas sensibles. Este aporte derivó en un acuerdo de cooperación vigente y en su ingreso al Programa de Víctimas y Testigos. Su decisión ocurrió antes de que se le formularan cargos por su presunta participación intelectual en el asesinato.

El contexto cambió después del 24 de junio del 2023, cuando él y su hermano Noé sobrevivieron a un ataque en la cárcel de Riobamba. Ambos resultaron heridos durante un intento de asesinato dentro de su celda, lo que detonó un operativo urgente de seguridad.

Ataque en prisión y traslado a la Cárcel 4

Tras el ataque, las autoridades trasladaron a los hermanos Salcedo a la Cárcel 4 de Quito bajo fuerte resguardo policial y militar. La medida buscó proteger su integridad y evitar nuevos episodios de violencia dentro del sistema penitenciario. El hecho generó atención dentro de los centros de rehabilitación por el nivel de riesgo detectado.

La Fiscalía procesa a cuatro internos, tres de ellos extranjeros y uno ecuatoriano, por la tentativa de asesinato registrada en Riobamba. Aunque el atacante intentó agredir directamente a Daniel Salcedo, la intervención de su hermano alteró la agresión y lo dejó en condición más crítica.

Acciones de protección tras la denuncia de intimidación

Ante el hecho denunciado por Salcedo como un acto de intimidación, la fiscal Hidalgo ordenó remitir copias certificadas del escrito al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes del proceso Penal. Esta instrucción busca activar mecanismos de protección y asegurar que la cooperación del procesado continúe sin riesgo.

Con esta acción, el caso Magnicidio FV incorpora una nueva dimensión judicial que podría influir en la etapa final de la instrucción. (07)

