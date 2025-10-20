Caso Magnicidio FV: Fiscal define fechas para testimonios anticipados en trama de autores intelectuales

Dos testigos con información sobre la planificación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio declararán de manera anticipada el próximo 31 de octubre en el Complejo Judicial Norte de Quito. El juez Geovanny Freire de Pichincha programó las audiencias para fortalecer la evidencia contra cuatro investigados como presuntos autores intelectuales del crimen, ocurrido el 9 de agosto de 2023. La medida responde a una solicitud de la fiscal Ana Hidalgo, quien busca esclarecer los nexos entre redes de poder y crimen organizado.

El exagente policial Ronal Patricio H. R., conocido como alias Jonathan, rendirá su testimonio a las 09:30, mientras que Marcelo Nicolás L. S., testigo protegido en el caso Metástasis y vinculado al narcotraficante Leandro Norero durante su reclusión en Cotopaxi, lo hará a las 11:30. Ambas declaraciones se realizarán bajo protocolos de seguridad, con la primera presencial y la segunda vía telemática desde Bolivia.

Avance en la instrucción fiscal

La etapa de instrucción fiscal, abierta desde el 3 de septiembre de 2025, ha permitido recabar elementos como versiones previas de los testigos. H. R. ya declaró presencialmente el 11 de septiembre durante casi dos horas, detallando aspectos de la operación.

El pedido de testimonios anticipados se fundamenta en la norma procesal que permite diligencias previas para testigos en riesgo. Hidalgo, de la Unidad contra el Lavado de Activos, presentó la solicitud ante la jueza Luz María Ortiz, quien remitió el caso al juez Freire. Se notificó a las partes involucradas, incluidas las hijas de Villavicencio y su representante legal.

La investigación se entrelaza con el caso Metástasis, que expone infiltraciones del narcotráfico en la justicia y política ecuatorianas. Norero, asesinado en 2022 en Cotopaxi, figura como nexo en la planificación del atentado, según testimonios previos.

Procesados y antecedentes del crimen

Desde septiembre de 2025, la Fiscalía procesa como autores intelectuales a José Serrano, exministro del Interior; Xavier Jordán, prófugo en Estados Unidos; Ronny Aleaga, exasambleísta; y Daniel Salcedo, condenado por corrupción. La jueza Daniela Ayala dictó prisión preventiva para Aleaga y Salcedo, mientras Serrano y Jordán cumplen presentaciones periódicas.

Villavicencio fue baleado al salir de un mitin en el Colegio Anderson de Quito, en un ataque al estilo sicariato por miembros de Los Lobos. El candidato había denunciado amenazas de Los Choneros y vínculos entre corrupción política y narcotráfico. En julio de 2024, cinco personas fueron condenadas por la ejecución material.

Contenido de las versiones previas

En su declaración inicial, alias Jonathan, teniente policial dado de baja, describió el rol de Serrano y Salcedo en los seguimientos al candidato. Según su versión, ambos utilizaron contactos policiales para ubicar a Villavicencio, facilitaron videollamadas de coordinación y ofrecieron incentivos por el atentado. Además, resaltó el poder institucional de Serrano como exministro y asambleísta, así como intentos previos contra la vida del presidenciable.

La recepción de estos testimonios podría definir la vinculación de los procesados, consolidando un expediente con más de 70 declaraciones desde 2023. (39)