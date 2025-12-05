COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Cayó alias “Bob Marley”: uno de los objetivos más buscados por las autoridades

El ministro del Interior informó la captura de alias “Bob Marley”, presunto líder del GDO Chone Killers, durante un operativo en el que se incautaron armas y dispositivos móviles.
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este jueves la detención de un presunto cabecilla del grupo delictivo organizado Chone Killers, identificado como alias “Bob Marley”. Se dio en un operativo ejecutado por fuerzas de seguridad en Ecuador. Al detenido se lo investiga por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y asesinato en varias ciudades del país.

Detalles del operativo y material incautado

Durante la intervención policial, las unidades de seguridad incautaron armas de fuego y teléfonos celulares, elementos que, según Reimberg, la estructura criminal utilizaba para coordinar cobros extorsivos y mantener control en las zonas donde operaba el grupo.

El ministro explicó que al detenido se lo considera un objetivo de alto valor, debido a su presunta participación dentro de la organización y por las actividades ilícitas atribuidas al GDO Los Chone Killers.

Las autoridades destacaron que los dispositivos incautados se someterán s a pericias para fortalecer las investigaciones en curso.

Situación legal de alias “Bob Marley” y acciones posteriores

Según el Ministerio del Interior, alias “Bob Marley” fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, donde permanecerá a órdenes de la justicia mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Reimberg aseguró que esta captura forma parte de la estrategia de seguridad enfocada en desarticular estructuras delictivas que operan en sectores críticos del país.

Las autoridades reiteraron que continuarán ejecutando operativos para neutralizar a grupos criminales vinculados a delitos como secuestros, extorsiones y asesinatos, considerados prioritarios en la agenda de seguridad nacional.

