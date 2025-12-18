COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Ecuador
Política

CELEC demanda a Progen en EE.UU. por fraude en contratos eléctricos

La demanda describe que Progen y sus co-conspiradores formaron una empresa criminal para explotar la emergencia energética ecuatoriana.
Disputa contractual en Ecuador: Celec exige USD 12,4 millones a Progen por retrasos.
Disputa contractual en Ecuador: Celec exige USD 12,4 millones a Progen por retrasos.
Disputa contractual en Ecuador: Celec exige USD 12,4 millones a Progen por retrasos.
Disputa contractual en Ecuador: Celec exige USD 12,4 millones a Progen por retrasos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) presentó una demanda contra la compañía Progen en la Corte Federal de Florida, Estados Unidos, por un presunto plan fraudulento que involucra la malversación de casi USD 110 millones en contratos para generadores eléctricos. El documento de 35 páginas, interpuesto recientemente, detalla acusaciones de documentos falsos e incumplimientos en la instalación de dos termoeléctricas durante la crisis de apagones en Ecuador.

Según el medio Ecuavisa, esta acción legal busca indemnización por daños y perjuicios, incluyendo honorarios de abogados, en respuesta a irregularidades que afectaron la generación de energía prevista para finales de 2024. La demanda describe que Progen y sus co-conspiradores formaron una empresa criminal para explotar la emergencia energética ecuatoriana.

Entre las irregularidades, se señala que Progen presentó certificaciones falsas sobre su experiencia en proyectos eléctricos y afirmó que los generadores eran nuevos, cuando en realidad estaban defectuosos. Como resultado, no se instalaron dos termoeléctricas de 150 megavatios cada una, incumpliendo plazos establecidos.

Detalles de los pagos y subcontratos en la demanda

Por el contrato de la Central Quevedo, CELEC pagó USD 37,79 millones, mientras que por el de Salitral desembolsó USD 69,58 millones. La suma total asciende a casi USD 110 millones, fondos públicos destinados a mitigar los apagones. Según el documento, Progen subcontrató a la Compañía Ecuatoriana Astrobryxa S.A., a la que pagó USD 20 millones por servicios supuestos.

La demanda califica a Astrobryxa como una empresa falsa sin experiencia en generación de energía. Indica que parece ser propiedad o controlada por Karla Saud Calero, relacionada con Fabián Calero, exgerente general de CELEC durante la adjudicación de los contratos. Fabián Calero huyó de Ecuador recientemente, y su paradero actual es desconocido.

Irregularidades técnicas y respuesta de Progen

Adicionalmente, el texto legal revela que los motores eléctricos suministrados estaban defectuosos, con algunos equipos repintados para ocultar óxido y signos de uso previo. Estas fallas impidieron el cumplimiento de los proyectos, agravando la crisis eléctrica en el país.

Hasta el momento, Progen no ha emitido reacción alguna a las acusaciones presentadas en la corte estadounidense. El valor exacto de la indemnización se determinará durante el proceso judicial, que podría incluir compensaciones por los impactos en la infraestructura energética ecuatoriana.

Este caso se enmarca en un contexto de escrutinio a contratos públicos en Ecuador. La crisis de apagones de 2024 generó demandas por transparencia en adjudicaciones.

