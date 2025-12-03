Celinda Corozo conquista oro en -70 kg y cierra con broche de oro el judo ecuatoriano en Bolivarianos 2025

La judoca ecuatoriana Celinda Corozo se adjudicó la medalla de oro en la categoría -70 kg de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 al derrotar por ippon a la venezolana Eliana Aguiar en la final, cerrando así la participación del judo nacional con cuatro preseas doradas.

Camino invicto hacia el título

Corozo completó un torneo perfecto con cuatro victorias y cero derrotas, todas por ippon. En la ronda preliminar venció a Esmeralda Damiano (República Dominicana), Xsara Morales (Perú) y Luisa Bonilla (Colombia), quien finalmente obtuvo la medalla de plata.

“Gané todos por ippon. Algunos se me complicaron un poco, pero se pudo resolver, que es lo bueno”, declaró la campeona tras la premiación.

La final ante Aguiar duró pocos segundos y se definió con una técnica limpia que le otorgó el punto definitivo.

“Era lo que estábamos esperando mi entrenador y yo y se dio la medalla. Los combates estuvieron muy fuertes, son chicas que estaban muy preparadas, pero igual yo también lo estaba, eso era para que gane la mejor”, agregó Corozo.

Dedicatoria especial y cierre del judo

La medallista dedicó el triunfo a su madre por coincidir con su cumpleaños: “Le dedico a mi mamá porque hoy es su cumpleaños, ella sabe que yo la amo mucho y le dije que esta iba a ser mi inspiración para ganar; no hay mejor regalo que este”.

También lo dedicó a su hijo y a toda su familia “que hace parte de este proceso”.

Con el oro de Corozo, Ecuador alcanzó cuatro medallas de oro en judo: Jonathan Benavides (-66 kg), Juan Pablo Ayala (-60 kg), Astrid Gavidia (-57 kg) y Celinda Corozo (-70 kg). Además sumó dos bronces con Alfredo Valdivieso (-73 kg) y Erika Jara (-48 kg).

Ecuador se mantiene en el medallero general

Hasta este 3 de diciembre, la delegación ecuatoriana acumula 97 medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: 24 de oro, 35 de plata y 38 de bronce.

La competencia concluirá el próximo 7 de diciembre. En la edición anterior, Valledupar 2022, Ecuador finalizó tercero con 147 medallas (40 oro, 51 plata y 56 bronce).