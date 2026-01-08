Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo, informó sobre la próxima inauguración del Centro del Migrante y el avance de proyectos sociales para población vulnerable y mujeres víctimas de violencia.

La segunda autoridad del cantón hizo una pausa en su agenda de este miércoles y de su cumpleaños para hablar de la iniciativa que surge como respuesta al constante tránsito de personas migrantes que cruzan o permanecen temporalmente en el cantón, muchas de ellas en condiciones de alta vulnerabilidad.

La vicealcaldesa explicó que el proyecto se apoya en su experiencia previa dentro de la Defensoría Pública y en la Mesa Provincial de Movilidad Humana, donde identificó brechas en atención básica.

Desde el inicio de su gestión municipal, impulsó propuestas orientadas a articular esfuerzos entre el municipio y organizaciones no gubernamentales, lo que permitió concretar financiamiento y ejecución.

Un espacio para la atención básica

El Centro del Migrante funcionará junto al terminal terrestre, en un inmueble cedido tras un convenio con la Empresa Pública de Transporte y el Consejo de Protección de Derechos.

Las ONG cooperantes, entre ellas entidades de Estados Unidos, Alemania y la cooperación alemana GIZ, realizaron una readecuación integral del espacio.

La inversión supera los USD 120.000, destinados a infraestructura, mobiliario y equipamiento, con el objetivo de ofrecer condiciones dignas a los usuarios.

El centro brindará servicios gratuitos, como duchas, lavado y secado de ropa, a través del Punto Wash, operado por ADRA, además de asesoría legal y acompañamiento psicosocial.

Atención para migrantes y población local

El espacio no atenderá únicamente a personas extranjeras en tránsito. También se abrirá a ciudadanos ecuatorianos en situación de calle, quienes podrán acceder a servicios básicos y orientación social.

Según la autoridad, el objetivo es reducir riesgos asociados a la permanencia en vía pública y facilitar el acceso a redes de apoyo institucional.

En el corto plazo, se analiza la incorporación de un comedor comunitario, así como el fortalecimiento de la atención jurídica y psicológica permanente.

Proyectos que se conectan

El Centro del Migrante se suma a otros proyectos ya operativos en el cantón, como Casa Digna. Esta iniciativa desde hace más de tres años acoge a mujeres víctimas de violencia junto a sus hijos.

Casa Digna ofrece alojamiento temporal, alimentación, terapia psicológica y talleres de formación, además de apoyo para la inserción laboral, mediante convenios con empresas locales.

Este proyecto se articula con el próximo Centro Violeta, cuya apertura está prevista en un plazo máximo de tres meses.

Centro Violeta llegará al Palacio de Justicia

El Centro Violeta funcionará en el Palacio de Justicia, tras gestiones con el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de la Mujer.

Este espacio brindará atención integral y gratuita a mujeres víctimas de violencia, con servicios legales, psicológicos, sociales y apoyo para niños.

Con estos proyectos, Hinojosa busca consolidar una ruta de atención integral, que vaya desde la orientación legal hasta la protección temporal y la reinserción social.

La vicealcaldesa adelantó que para 2026 se prevé la ejecución de nuevos proyectos sociales, enfocados en prevención, protección y acompañamiento a poblaciones vulnerables.