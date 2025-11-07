COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Estados Unidos

Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

Nuevas políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump ponen en alerta a miles de venezolanos, que podrán ser deportados.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos
Se estima que la población de migrantes y refugiados venezolanos en Estados Unidos es de aproximadamente 770,000 personas.
Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos
Se estima que la población de migrantes y refugiados venezolanos en Estados Unidos es de aproximadamente 770,000 personas.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cerca de 600.000 venezolanos se quedaron este viernes sin estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en territorio estadounidense, a raíz del recrudecimiento de las políticas migratorias adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump, por lo que podrán ser deportados.

A partir de ahora, todos estos ciudadanos quedarán en situación irregular y se quedarán sin la documentación válida para permanecer en el país norteamericano, algo que los expertos describen como la “mayor ilegalización instantánea” de migrantes de la historia del país.

Migrantes venezolanos insisten en que su país vive una crisis humanitaria

La retirada del TPS fue impulsada por el propio Trump y recibió a principios de octubre el visto bueno del Tribunal Supremo, que dictaminó que la corte tiene la potestad de suspender esta protección.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para mantener el TPS, argumentando mejoras en áreas como la economía y la seguridad. Esto, a pesar de que los ciudadanos venezolanos denuncian una crisis humanitaria “persistente” bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.

Catalogan la medida de devastadora

La entrada en vigor de esta medida afecta principalmente a los beneficiarios del estatus que se acogieron al mismo en 2021.

Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus describió lo sucedido como “devastador” y lamentó que los casos “más dolorosos” son los relacionados con la salud.

Así se pronunció durante una entrevista con la cadena Univision, donde señaló que muchos venezolanos se han “autodeportado”, abandonando incluso sus vehículos en los aeropuertos para volver a Venezuela. “Hay niños que pierden becas, deportistas que abandonan entrenamientos, empresarios que cierran negocios…”, afirmó.

“Estos migrantes”, dijo, “quedan expuestos inmediatamente a procesos de deportación”, si bien pueden solicitar asilo o visados humanitarios en algunos casos, añadió. Muchos de los afectados aseguran que volver “implica desaparecer a manos del régimen” y denuncian una “situación de terror”, sostuvo.

Venezolanos en Estados Unidos

Los migrantes venezolanos en Estados Unidos superaban los 770.000 en 2023, con un crecimiento del 318% desde 2010, impulsado por la crisis humanitaria en Venezuela. Mientras que en enero de 2025, unos 607.000 contaban con Estatus de Protección Temporal (TPS), y 117.000 con parole humanitario.

Predominan en Florida (49%) y Texas (14%), con edad media de 39 años y 48% con título universitario.  El 75% participa en la fuerza laboral, con ingresos medios de 71.900 dólares anuales.

A nivel mundial, más de 7.8 millones de venezolanos habían abandonado su país para diciembre de 2024. Mientras que se proyecta que esta cifra aumente a 8.4 millones para finales de 2025.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Desde Estados Unidos extraditan a Ecuador al principal sospechoso de un femicidio en Loja

WhatsApp permitirá el envío de mensajes a otras aplicaciones, como Telegram y Signal

Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

Cristhoper Zambrano anota su primer gol con Al-Taawoun en Arabia Saudita

Aprende a preparar galletas de jengibre para disfrutar en la temporada navideña

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Desde Estados Unidos extraditan a Ecuador al principal sospechoso de un femicidio en Loja

WhatsApp permitirá el envío de mensajes a otras aplicaciones, como Telegram y Signal

Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

Cristhoper Zambrano anota su primer gol con Al-Taawoun en Arabia Saudita

Aprende a preparar galletas de jengibre para disfrutar en la temporada navideña

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Desde Estados Unidos extraditan a Ecuador al principal sospechoso de un femicidio en Loja

WhatsApp permitirá el envío de mensajes a otras aplicaciones, como Telegram y Signal

Cristhoper Zambrano anota su primer gol con Al-Taawoun en Arabia Saudita

Aprende a preparar galletas de jengibre para disfrutar en la temporada navideña

La Pastoral por la Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil rechaza el Protocolo de identidad de género del Ministerio de Educación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO