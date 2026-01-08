César Farías acuerda su llegada como nuevo entrenador de Barcelona SC para 2026

El entrenador venezolano César Farías será el nuevo director técnico de Barcelona Sporting Club temporada para la 2026 , tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia del club en Guayaquil , Ecuador, luego de que no se concretara su posible regreso a la selección de Venezuela y ante la necesidad de un nuevo proyecto deportivo tras la salida de Ismael Rescalvo.

Estrategas venezolanos

Barcelona SC ha avanzado en la definición de su banquillo para la próxima temporada. Según reportes de periodistas como Fernando Petrocelli y César Luis Merlo, el estratega venezolano César Farías ha llegado a un acuerdo verbal con la institución torera.

El contrato sería hasta diciembre de 2026 , a la espera de la firma definitiva y el cruce de documentos en los próximos días. Farías, de 52 años , arribaría a Guayaquil en los próximos días para formalizar su incorporación y liderar la pretemporada.

Fuentes indican que el técnico esperó una propuesta de la Federación Venezolana de Fútbol, pero al no materializarse, aceptó la oferta del Ídolo del Astillero.

El acuerdo y detalles contractuales

El vínculo contemplaría un compromiso pleno con Barcelona SC, sin cláusula de salida para un eventual llamado de la selección venezolana. Esto asegura la dedicación total del entrenador al proyecto amarillo, que incluye competencias en LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Previamente, Farías había sido vinculado con el club tras la salida inesperada de Ismael Rescalvo.

La dirigencia buscaba un técnico con experiencia y títulos en Ecuador, perfil que encaja con el venezolano, quien conquistó la LigaPro en 2022 con Sociedad Deportiva Aucas. En esa final, Aucas derrotó precisamente a Barcelona SC. Su paso por el fútbol ecuatoriano terminó en 2023 tras un incidente que le valió una sanción de 14 meses .

Trayectoria reciente de Farías

Tras dejar Ecuador, Farías dirigió en Colombia a Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla, donde acumuló 36 partidos con 11 victorias , 12 empates y 13 derrotas , hasta su salida en junio de 2025 .

Desde entonces, permanecía sin equipo. Barcelona SC inició su pretemporada el 7 de enero de 2026 con chequeos médicos en el Estadio Monumental. Solo se presentaron 15 jugadores , incluyendo 10 del primer plantel y 5 juveniles .

Entre ellos destacaron Kléber Pinargote , Álex Rangel , Byron Castillo , Jandry Gómez , Jean Carlos Montaño , William Vargas , Johan García , Xavier Arreaga , Jhonnier Chalá y Bruno Caicedo .

Primeros pedidos de refuerzos

Con la llegada de Farías inminente, el técnico ya habría solicitado refuerzos. Entre ellos figura su compatriota Rómulo Otero , volante de 33 años con experiencia en Aucas bajo su dirección.

Otero, actualmente en Nacional de Uruguay, es visto como un mediocampista creativo y especialista en pelota parada. Otras fuentes mencionan interés en Yefferson Soteldo , aunque las negociaciones priorizarían a Otero por su conocimiento del medio ecuatoriano y un valor de mercado aproximado de 250 mil dólares , según Transfermarkt.