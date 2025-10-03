COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Cézar Augusto lanza polémica pregunta ante el viaje de Virginia Limongi a Colombia

El viaje de Virginia Limongi a Colombia, para grabar MasterChef Celebrity Ecuador, parece no ser del agrado de su expareja y padre de su hija.
Cézar Augusto lanza polémica pregunta ante el viaje de Virginia Limongi a Colombia
Virginia Limongi y Cézar Augusto anunciaron su ruptura en julio pasado.
Cézar Augusto lanza polémica pregunta ante el viaje de Virginia Limongi a Colombia
Virginia Limongi y Cézar Augusto anunciaron su ruptura en julio pasado.

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

La manabita Virginia Limongi vive un gran momento profesional, tras ser anunciada como la nueva presentadora del reality MasterChef Celebrity Ecuador. Sin embargo, en su lado personal aún no encuentra la calma.

Ahora, se ve envuelta en una nueva polémica por un estado que lanzó su expareja y padre de su hija, el brasileño Cézar Augusto, a través de Instagram.

La pregunta de Cézar Augusto alude a Virginia Limongi

A través de dicha red social, el chico reality preguntó: «Si la madre se va de viaje con quién la niña debería quedarse?» y agregó las opciones familiares, amigos o papá.

El estado estuvo acompañado de una fotografía de él y de la hija que tiene en común con la presentadora de televisión. Además, rápidamente recibió respuestas de sus seguidores.

El mensaje del modelo llegó a días de que Virginia viaje a Colombia, donde deberá grabar el reality de cocina durante un par de meses.

El estado que publicó Cézar previo al viaje de Virginia a Colombia.

¿Viajará con su hija?

Al momento, la Miss Ecuador 2018 no ha informado si emprenderá el viaje con su pequeña. Sin embargo, hace unas semanas decidió no salir del país al no obtener el permiso de salida para la menor, lo que evidenció una falta de acuerdos con su expareja.

En ese momento, Virginia dijo que su hija estaba muy emocionada por el viaje que iban a hacer, por lo que lamentó la cancelación.  Por otra parte, también se difundió recientemente que la ecuatoriana y el brasileño tienen una batalla legal por la manutención de la menor.

Virginia Limongi y Cézar Augusto confirmaron su ruptura en julio pasado, tras rumores de presunta infidelidad por parte de él. Tal fue la polémica, que la exreina de Portoviejo y Manabí pidió respeto: “No quiero hablar, espero que respeten mi silencio. Es mucho circo y mucha mentira”, escribió en una historia de Instagram.

Virginia Limongi está feliz con su nuevo reto

El pasado 12 de septiembre, Virginia Limongi se despidió del programa matinal ‘En Contacto’ de Ecuavisa y confirmó su fichaje como parte de MasterChef. Ella es el reemplazo dela también manabita Érika Vélez.

Tras el anuncio, la Queen V se dijo muy feliz y destacó que su hija también estaba emocionada, ya que es fanática del programa.

Hace una semana compartió que había realizado las primeras grabaciones para el programa, en Quito, donde la niña pudo acompañarla. «Primeras grabaciones de #masterchef con mi pollito acompañándome, quién se robó el protagonismo en las grabaciones, modelando, haciendo amigos y jugando con todo el staff», indicó en ese momento.  (13).

