Champions League: la agenda completa de este miércoles 10 en la jornada 6, decisiva para muchos

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 entra en un momento decisivo y este miércoles 10 de diciembre se convierte en un punto de tensión para varios clubes. El formato mantiene una tabla única con 36 equipos y obliga a cada uno a disputar ocho partidos que pesan tanto como finales anticipadas. La sexta jornada, repartida en dos días, marca un tramo crítico dentro del calendario previo al cierre de enero.

Los encuentros del miércoles se juegan en dos horarios. La primera franja se abre a las 12h45 y la segunda, más cargada, se desarrolla a las 15h00. La distribución permite un seguimiento constante y amplía el alcance para audiencias de América Latina, donde el torneo mantiene una enorme popularidad.

Partidos Champions para las 12h45

Qarabağ FK vs AFC Ajax.

El duelo en Azerbaiyán destaca por el contraste entre un club que se fortalece en casa y otro que busca recuperar terreno en la tabla general.

Villarreal CF vs FC Copenhagen

El Estadio de la Cerámica recibe un choque táctico. El club español intenta imponer su ritmo ante un rival meticuloso que suele complicar a equipos con mayor talento individual.

Partidos de las 15h00

Athletic Club vs Paris Saint-Germain

San Mamés vivirá una prueba exigente. El conjunto vasco sostiene una identidad basada en jugadores locales, mientras PSG llega con figuras decisivas.

Bayer 04 Leverkusen vs Newcastle United FC

El campeón alemán enfrenta la intensidad inglesa. El partido puede inclinar expectativas para ambos en el tramo final de la fase.

Borussia Dortmund vs FK Bodø/Glimt

El club noruego ya dejó señales de valentía en ediciones anteriores. Dortmund, con su ambiente eléctrico, no quiere ceder terreno.

Club Brugge KV vs Arsenal FC

En Bélgica, los gunners buscan mantener su ambición ofensiva. Brugge intenta sostener su orden y puntuar ante un rival de jerarquía.

Juventus vs Pafos FC

La diferencia de planteles no elimina presión. Juventus necesita claridad en casa, mientras el club chipriota intenta aprovechar cualquier error.

Real Madrid CF vs Manchester City FC

El choque del día. Dos candidatos naturales se enfrentan en un capítulo más de una rivalidad reciente que siempre entrega partidos memorables.

SL Benfica vs SSC Napoli

Lisboa cierra la jornada con un duelo equilibrado. Ambos equipos necesitan puntos para acercarse a los puestos altos.

La sexta fecha mantiene abierta la lucha por los ocho cupos directos a octavos y por los puestos de playoffs. Con Real Madrid, Manchester City y PSG como animadores de la parte alta, la tabla aún puede transformarse. Este miércoles se perfila como un día clave para entender la configuración final de esta fase vibrante.