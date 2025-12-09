COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Champions League

Champions League: la agenda completa de este miércoles 10 en la jornada 6, decisiva para muchos

La jornada reúne nueve partidos determinantes en la Champions League 2025/26, en plena recta final de la fase de liga y con la clasificación al límite.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Champions League, la agenda completa de este miércoles 10 en la jornada 6, decisiva para muchos
El duelo más atractivo es el del Real Madrid contra Manchester City.
Champions League, la agenda completa de este miércoles 10 en la jornada 6, decisiva para muchos
El duelo más atractivo es el del Real Madrid contra Manchester City.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 entra en un momento decisivo y este miércoles 10 de diciembre se convierte en un punto de tensión para varios clubes. El formato mantiene una tabla única con 36 equipos y obliga a cada uno a disputar ocho partidos que pesan tanto como finales anticipadas. La sexta jornada, repartida en dos días, marca un tramo crítico dentro del calendario previo al cierre de enero.

Los encuentros del miércoles se juegan en dos horarios. La primera franja se abre a las 12h45 y la segunda, más cargada, se desarrolla a las 15h00. La distribución permite un seguimiento constante y amplía el alcance para audiencias de América Latina, donde el torneo mantiene una enorme popularidad.

Partidos Champions para las 12h45

  • Qarabağ FK vs AFC Ajax.
    El duelo en Azerbaiyán destaca por el contraste entre un club que se fortalece en casa y otro que busca recuperar terreno en la tabla general.

  • Villarreal CF vs FC Copenhagen
    El Estadio de la Cerámica recibe un choque táctico. El club español intenta imponer su ritmo ante un rival meticuloso que suele complicar a equipos con mayor talento individual.

Partidos de las 15h00

  • Athletic Club vs Paris Saint-Germain
    San Mamés vivirá una prueba exigente. El conjunto vasco sostiene una identidad basada en jugadores locales, mientras PSG llega con figuras decisivas.

  • Bayer 04 Leverkusen vs Newcastle United FC
    El campeón alemán enfrenta la intensidad inglesa. El partido puede inclinar expectativas para ambos en el tramo final de la fase.

  • Borussia Dortmund vs FK Bodø/Glimt
    El club noruego ya dejó señales de valentía en ediciones anteriores. Dortmund, con su ambiente eléctrico, no quiere ceder terreno.

  • Club Brugge KV vs Arsenal FC
    En Bélgica, los gunners buscan mantener su ambición ofensiva. Brugge intenta sostener su orden y puntuar ante un rival de jerarquía.

  • Juventus vs Pafos FC
    La diferencia de planteles no elimina presión. Juventus necesita claridad en casa, mientras el club chipriota intenta aprovechar cualquier error.

  • Real Madrid CF vs Manchester City FC
    El choque del día. Dos candidatos naturales se enfrentan en un capítulo más de una rivalidad reciente que siempre entrega partidos memorables.

  • SL Benfica vs SSC Napoli
    Lisboa cierra la jornada con un duelo equilibrado. Ambos equipos necesitan puntos para acercarse a los puestos altos.

La sexta fecha mantiene abierta la lucha por los ocho cupos directos a octavos y por los puestos de playoffs. Con Real Madrid, Manchester City y PSG como animadores de la parte alta, la tabla aún puede transformarse. Este miércoles se perfila como un día clave para entender la configuración final de esta fase vibrante.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Billy Ray Cyrus gana demanda a mujer que aseguraba ser la verdadera madre de Miley Cyrus

Independencia de la justicia en Ecuador: Corte Constitucional y Corte Nacional refuerzan autonomía judicial

Barcelona regresa al Camp Nou con triunfo ante Eintracht Frankfurt en la Champions League

El PSG de Willian Pacho visita por Champions League a un Athletic Club que va en alza de nivel

Enner Valencia recibe la Condecoración Vicente Rocafuerte por su trayectoria en la Selección Ecuatoriana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Billy Ray Cyrus gana demanda a mujer que aseguraba ser la verdadera madre de Miley Cyrus

Independencia de la justicia en Ecuador: Corte Constitucional y Corte Nacional refuerzan autonomía judicial

Barcelona regresa al Camp Nou con triunfo ante Eintracht Frankfurt en la Champions League

El PSG de Willian Pacho visita por Champions League a un Athletic Club que va en alza de nivel

Enner Valencia recibe la Condecoración Vicente Rocafuerte por su trayectoria en la Selección Ecuatoriana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Billy Ray Cyrus gana demanda a mujer que aseguraba ser la verdadera madre de Miley Cyrus

Independencia de la justicia en Ecuador: Corte Constitucional y Corte Nacional refuerzan autonomía judicial

Barcelona regresa al Camp Nou con triunfo ante Eintracht Frankfurt en la Champions League

El PSG de Willian Pacho visita por Champions League a un Athletic Club que va en alza de nivel

Enner Valencia recibe la Condecoración Vicente Rocafuerte por su trayectoria en la Selección Ecuatoriana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO