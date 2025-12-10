Checa albergará festival de hardcore y heavy metal este 13 de diciembre

Checa recibirá este 13 de diciembre a reconocidas bandas quiteñas de hardcore y heavy metal en un festival que impulsa la diversidad cultural y la economía local.

El Checa Metal Fest se realizará el sábado 13 de diciembre de 2025, en el parque ecológico Checa–Estadio Bellavista, con bandas quiteñas de hardcore y heavy metal, como parte de la agenda cultural del Municipio de Quito y la Administración Zonal Tumbaco, para promover diversidad cultural y reactivación local.

Festival musical en parroquia nororiental

La parroquia de Checa, ubicada en el nororiente del Distrito Metropolitano de Quito, será escenario del Checa Metal Fest, un encuentro musical que reúne a bandas locales con más de 20 años de trayectoria en la escena metalera.

El evento contará con la participación de Descomunal, Curare, Metamorfosis, Corazón de Metal, Nirvana Spirit y Evil Wizard. Las agrupaciones ofrecerán presentaciones en vivo con repertorios de hardcore y heavy metal.

Esta propuesta cultural se integra a la agenda municipal de diciembre. Además, busca descentralizar la oferta artística y acercar nuevos géneros musicales a las parroquias rurales.

Diversidad cultural y escena local

Durante las fiestas decembrinas, el Checa Metal Fest abre espacio a expresiones musicales alternativas. De esta manera, amplía el panorama de la interculturalidad en Quito y fortalece la convivencia comunitaria.

La iniciativa se alinea con acciones municipales que respaldan la música independiente. Eventos como Quitofest han consolidado el apoyo institucional a la escena rockera local.

En este contexto, la Administración Zonal Tumbaco impulsa actividades culturales que promueven la diversidad artística. Estas propuestas dinamizan el uso del espacio público y fomentan la participación ciudadana.

Impacto económico y organización territorial

La organización del festival contempla una articulación logística local. Comerciantes y emprendimientos del sector se benefician con la afluencia de asistentes durante la jornada cultural.

El Municipio de Quito ha señalado que este tipo de eventos contribuyen a la reactivación económica. Además, fortalecen la identidad cultural de las parroquias rurales del Distrito.

La programación se desarrollará de forma ordenada. El acceso se habilitará desde el mediodía, con control municipal y acompañamiento logístico en el espacio del evento.

Programación oficial del Checa Metal Fest

El festival se desarrollará el sábado 13 de diciembre, desde las 12h00, en el parque ecológico Checa – Estadio Bellavista. Las presentaciones seguirán el siguiente cronograma oficial:

A las 12h00, se presentará Nirvana Spirit. Luego, a las 13h00, subirá al escenario Metamorfosis. A las 14h00, actuará Evil Wizard.

El programa continuará a las 15h00 con Corazón de Metal, seguido por Curare a las 16h00. El cierre estará a cargo de Descomunal, desde las 17h00.

Recomendaciones para el público asistente

La organización difundió varias recomendaciones para el público. Se sugiere llevar ropa cómoda, bloqueador solar, gorras o sombreros, debido a la exposición al sol durante el día.

Por normativa, se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas y correas. Estas medidas buscan garantizar seguridad y convivencia durante el evento cultural.