COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Chelsea con Moisés Caicedo cae ante Fulham con goles de Jiménez y Wilson tras expulsión de Cucurella

Fulham se impone 2-1 a Chelsea en Craven Cottage, con Moisés Caicedo titular, en la fecha 21 de la Premier League.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Chelsea con Moisés Caicedo cae ante Fulham
Chelsea con Moisés Caicedo cae ante Fulham

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com
El Fulham FC derrotó por 2-1 al Chelsea FC el 7 de enero de 2026 en el Craven Cottage de Londres, por la jornada 21 de la Premier League 2025/2026, con el ecuatoriano Moisés Caicedo como titular en los Blues, que jugaron con diez jugadores desde el minuto 22 tras la expulsión de Marc Cucurella.

Primera parte condicionada por la expulsión

El partido inició con dominio inicial de Chelsea, que generó peligro con corners de Enzo Fernández. Uno de ellos casi resultó en gol olímpico, rechazado por Bernd Leno. Posteriormente, Moisés Caicedo probó tras rebote, pero fue bloqueado. En el minuto 22, Marc Cucurella fue expulsado por roja directa al derribar a Harry Wilson en una ocasión manifiesta de gol.
El Fulham tomó el control, aunque un gol de Wilson fue anulado por VAR por offside milimétrico.

Goles en la segunda mitad

En el minuto 55, Raúl Jiménez abrió el marcador con un cabezazo potente tras centro. Chelsea reaccionó y empató en el 71′, cuando Liam Delap empujó un rebote tras desvío en un centro de Pedro Neto.
El Fulham recuperó la ventaja en el minuto 81, con Harry Wilson enganchando en el área y definiendo al palo contrario.

Nuevo entrenador del Chelsea

El nuevo entrenador entrante de Chelsea, Liam Rosenior, observó el partido desde las gradas. Chelsea extendió a cinco partidos su racha sin victorias en Premier League, tras el reciente cambio de técnico con la salida de Enzo Maresca.
El equipo se mantiene en posiciones fuera de puestos europeos. Fulham, por su parte, capitalizó la superioridad numérica.Moisés Caicedo disputó los 90 minutos completos en el mediocampo.
El portero Robert Sánchez (o Joan García en algunas referencias) no pudo evitar los goles.El partido contó con intervenciones clave del VAR y atajadas de Leno.
Chelsea buscó el empate en los minutos finales, pero no lo consiguió.Esta derrota complica las aspiraciones de los Blues en la tabla.El derbi del oeste de Londres finalizó con victoria local.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Chelsea con Moisés Caicedo cae ante Fulham con goles de Jiménez y Wilson tras expulsión de Cucurella

Willian Pacho y PSG buscan el título en la Supercopa de Francia ante Olympique de Marsella

Mónica Palacios recibe nueva sanción de 31 días en la Asamblea Nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Chelsea con Moisés Caicedo cae ante Fulham con goles de Jiménez y Wilson tras expulsión de Cucurella

Willian Pacho y PSG buscan el título en la Supercopa de Francia ante Olympique de Marsella

Mónica Palacios recibe nueva sanción de 31 días en la Asamblea Nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Willian Pacho y PSG buscan el título en la Supercopa de Francia ante Olympique de Marsella

Mónica Palacios recibe nueva sanción de 31 días en la Asamblea Nacional

Masacre en Samborondón: Asesinan a un hombre y a sus tres hijos en medio de la madrugada

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO