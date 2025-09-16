Chelsea con Moisés Caicedo enfrenta al Bayern Munich en su debut de Champions

El Chelsea FC, con el volante ecuatoriano Moisés Caicedo en su alineación titular, se medirá al FC Bayern Munich en su estreno en la UEFA Champions League 2025-26. El choque se dará este miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 14h00 (hora de Ecuador) en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Este encuentro, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga, enfrenta a dos clubes con historial en la competición: Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes, busca reafirmar su regreso tras dos años de ausencia, mientras que Bayern aspira a su séptimo título europeo.

Dirigidos por Enzo Maresca y Vincent Kompany, respectivamente, ambos equipos llegan con plantillas talentosas, aunque Chelsea ha mostrado irregularidad en la Premier League y Bayern domina la Bundesliga.

Historial y contexto de la rivalidad Bayern-Chelsea

Los dos clubes se han enfrentado en cinco ocasiones en la Champions League, con tres victorias para Bayern y dos para Chelsea. El más memorable fue la final de 2012 en el Allianz Arena, donde Chelsea ganó 1-0 en penales tras empatar 1-1, logrando su primer título continental. En la fase de eliminación directa de 2019-20, Bayern aplastó a Chelsea 7-1 en el agregado.

Este partido marca el debut de Chelsea en la nueva fase de liga, que incluye 36 equipos jugando ocho partidos cada uno. Bayern, invicto en sus últimos 34 partidos como local en esta fase, busca imponer su juego vertical desde el inicio. Chelsea, por su parte, regresa tras ganar la UEFA Conference League 2024-25 y el Club World Cup en junio de 2025, donde derrotó 3-0 al PSG en la final.

La competición, organizada por la UEFA, se extenderá hasta mayo de 2026, con playoffs para los equipos del 9º al 24º puesto.

Rendimiento reciente del Chelsea y rol de Moisés Caicedo

Chelsea ha sumado ocho puntos en cuatro jornadas de la Premier League 2025-26, ocupando el quinto lugar con dos victorias, dos empates y cero derrotas. Inició con un empate 0-0 ante Crystal Palace, seguido de triunfos 5-1 sobre West Ham United y 2-0 ante Fulham FC. El último fin de semana, empató 2-2 contra Brentford, remontando en la segunda mitad con goles de Cole Palmer y Moisés Caicedo, aunque concedió el empate en el minuto 93.

Caicedo, de 23 años, ha sido clave en el mediocampo, formando dupla con Enzo Fernández. En la temporada 2024-25, jugó todos los 38 partidos de Premier League, ganando el premio al Jugador del Año de Chelsea. En 2025-26, alcanzó su 100ª aparición con el club anotando en la victoria sobre West Ham. El ecuatoriano, fichado por 140 millones en 2023, destaca en recuperaciones (promedio de 8 por partido) y transiciones ofensivas. Acumula 55 partidos con Ecuador y 3 goles.

Maresca confirmó que Robert Sánchez será el portero titular, mientras que Palmer, recuperado de lesión, es duda para los 90 minutos. Otros ausentes incluyen a Liam Delap, Levi Colwill, Benoît Badiashile, Romeo Lavia y Mykhailo Mudryk (suspendido).

Forma invicta del Bayern Munich y declaraciones de Kompany

Bayern ha ganado sus cinco partidos de la temporada 2025-26, con 14 goles anotados en la Bundesliga. Comenzó con un 6-0 sobre RB Leipzig, seguido de 3-2 ante FC Augsburg y 5-0 contra Hamburger SV el 13 de septiembre de 2025. También triunfó 2-1 en la Supercopa de Alemania ante Stuttgart y 3-2 en la Copa DFB contra Wiesbaden. Lidera la Bundesliga con 9 puntos en tres jornadas.

Harry Kane acumula 8 goles y 3 asistencias en cinco partidos, con dobles en las victorias ante HSV y Augsburg. Figuras como Leroy Sané, Joshua Kimmich y el nuevo fichaje Luis Díaz impulsan el ataque. Kompany, contratado en mayo de 2024 por tres años tras ganar la Bundesliga 2024-25, declaró: “Hemos trabajado duro para este momento. Estamos deseando que llegue la noche de Champions League en el Allianz Arena. Siempre es algo especial”. Agregó que el equipo está motivado para ganar el título.

Kane afirmó: “Nos sentimos muy bien actualmente, será un gran partido”.

Lesiones y alineaciones probables

Bayern no contará con Alphonso Davies (rotura de ligamentos cruzados), Hiroki Ito (fractura de metatarso), Jamal Musiala (luxación de tobillo y fractura de peroné) y Raphaël Guerreiro (lesión abdominal). Kompany indicó que Guerreiro podría volver ante Hoffenheim.

Alineación probable de Bayern (4-2-3-1): Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Para Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Estêvão; João Pedro.

Maresca dijo: “En el último partido, Cole Palmer no estaba al 100% para los 90 minutos. Mañana alinearemos nuestro mejor once”. João Pedro es duda por problemas físicos. Estêvão, de 18 años, podría debutar en Champions.

Importancia táctica y mental del encuentro

El mediocampo será decisivo: Caicedo y Fernández buscarán frenar las arremetidas de Kimmich y Goretzka, mientras Bayern explotará su potencia ofensiva en el Allianz Arena, con capacidad para 75.000 espectadores. Chelsea confía en su solidez defensiva para contrarrestar el juego directo bávaro.

Ambos entrenadores enfatizan la mentalidad: Kompany ve la Champions como objetivo principal, mientras Maresca usa el torneo para redimir la irregularidad en liga.