Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Chelsea con Moisés Caicedo rescata empate 2-2 ante Qarabag en Champions League

Chelsea empató 2-2 frente al Qarabag en Azerbaiyán con una actuación clave de Moisés Caicedo tras ingresar por lesión.
Chelsea con Moisés Caicedo rescata empate ante Qarabag.
Chelsea con la participación del volante ecuatoriano Moisés Caicedo, rescató un empate 2-2 en la visita al Qarabag FK este 5 de noviembre de 2025 en el estadio Tofiq Bəhramov de Bakú, Azerbaiyán, en la cuarta fecha de la Champions League.

Cambios forzados y primeros goles

El entrenador Enzo Maresca realizó siete modificaciones en el once inicial tras la victoria ante Tottenham, pero apenas a los ocho minutos tuvo que ingresar Moisés Caicedo por lesión de Romeo Lavia. La entrada de Moisés Caicedo fue fundamental para equilibrar el mediocampo y fortalecer la transición defensiva del Chelsea tras la temprana lesión de Lavia. Su presencia ayudó a controlar el ritmo y cortar avances peligrosos del Qarabag, equipo que mostró efectividad y presión constante en su estadio.

A los 16 minutos, el brasileño Estevao abrió el marcador para Chelsea con un remate al primer palo tras una maniobra colectiva. Sin embargo, Qarabag reaccionó rápido y Leandro Andrade igualó al 29′ con un disparo de primera. A los 39′ tras un error de salida del Chelsea, llegó un penalti transformado por Marko Jankovic que dio la ventaja momentánea a los locales.

Otros cambios en el partido

El ingreso del argentino Alejandro Garnacho por Jamie Bynoe-Gittens a los 46′ fue decisivo para el segundo gol del Chelsea, marcando la diferencia en un partido intenso y de alta exigencia táctica. A los 53 minutos, Garnacho empató con un potente remate cruzado aprovechando un rebote de la defensa local, devolviendo esa igualdad que ya no se movería hasta el final.

La capacidad de reacción del equipo inglés evidenció la profundidad de su plantilla y la estrategia del técnico Maresca para responder en situaciones adversas.

Reacción y defensa con Caicedo

Chelsea sufrió en defensa, con actuaciones claves de Moisés Caicedo, quien evitó un gol casi seguro con una interceptación a los 83 minutos, mostrando solidez defensiva tras su ingreso.

Para buscar la remontada, Maresca dio ingreso a Enzo Fernández, Garnacho y Delap, movidas que fueron determinantes.

Con este resultado, Chelsea suma siete puntos en el grupo y mantiene su posición en la lucha por avanzar al repechaje de octavos de final. En la próxima jornada, programada para finales de noviembre, el equipo inglés recibirá al FC Barcelona, en otro duelo clave para sus aspiraciones europeas.

Un empate con sabor a empate y próximos retos

El empate 2-2 en Azerbaiyán refleja el nivel parejo del grupo y las dificultades que enfrenta Chelsea para consolidarse en la Champions League 2025/26. El equipo tuvo momentos brillantes y errores que permitieron la ventaja local, pero supo recuperarse con goles bien construidos.

Ahora, con siete puntos y un duelo pendiente contra Barcelona, el camino a la siguiente fase sigue abierto, y la actuación de Caicedo le da confianza a la afición ecuatoriana que sigue de cerca su desarrollo en Europa con Chelsea.

