Chelsea con Moisés Caicedo vence 1-3 al Cardiff City y avanza a semifinales de la Carabao Cup

Chelsea venció 1-3 al Cardiff City, líder de la League One, este 16 de diciembre de 2025 en el Cardiff City Stadium, en los cuartos de final de la Carabao Cup, avanzando a semifinales gracias a goles de Alejandro Garnacho (dos) y Pedro Neto, tras el empate temporal de David Turnbull.

El equipo dirigido por Enzo Maresca realizó múltiples rotaciones en la alineación, con el regreso del ecuatoriano Moisés Caicedo como titular y capitán tras cumplir una sanción de tres partidos. El encuentro se disputó ante un rival que presionó alto y generó peligro en transiciones.

Desarrollo del partido

El Chelsea dominó la posesión en la primera mitad, pero el Cardiff generó ocasiones al contragolpe, con intervenciones clave del portero Filip Jorgensen. Moisés Caicedo recibió una tarjeta amarilla por aplausos irónicos al árbitro, lo que le impedirá jugar la ida de semifinales por acumulación.

En el segundo tiempo, al minuto 57, un error en salida de Dylan Lawlor permitió a Facundo Buonanotte asistir a Alejandro Garnacho, quien definió para el 0-1.

Empate y reacción visitante

Al minuto 75, Perry Ng centró y David Turnbull cabeceó para el 1-1. El Chelsea respondió rápidamente: al 82, Andrey Santos habilitó a Pedro Neto, ingresado desde el banquillo, para el 1-2.

En tiempo de descuento, al 93, Garnacho anotó su segundo gol en una jugada similar al primero, sellando el 1-3. Garnacho y Neto, suplentes iniciales, resultaron decisivos.

Clasificación y sorteo

El Cardiff, de tercera división, ofreció resistencia pese a la diferencia de categorías. El sorteo de semifinales se realizará el 17 de diciembre de 2025, con posibles rivales de los cruces Manchester City vs Brentford, Newcastle vs Fulham y Arsenal vs Crystal Palace.

El Chelsea mantiene opciones en la copa doméstica tras conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes.Caicedo disputó los 90 minutos, aportando recuperaciones y equilibrio en el mediocampo.

Esta victoria clasifica al Chelsea a su tercera semifinal de Carabao Cup en cinco años. El partido no tuvo prórroga, pasando directamente a penales en caso de empate, pero el triunfo visitante lo evitó.