Chelsea con Moisés Caicedo y Bournemouth empatan 2-2 en el cierre de 2025 en Stamford Bridge

El Chelsea empató 2-2 con el Bournemouth el 30 de diciembre de 2025 en el Stamford Bridge de Londres, en el cierre del año calendario, en un partido correspondiente a la fecha 19 de la Premier League, donde los locales sufrieron errores defensivos.

Moisés Caicedo jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla a los 4 minutos por una falta sobre Adrien Truffert, lo que implica su acumulación de cinco amonestaciones y suspensión para el próximo partido ante Manchester City.

El encuentro inició con gol de David Brooks al minuto 6 para Bournemouth, tras errores en la defensa del Chelsea.

Primera mitad intensa

Al minuto 15, Estevao sufrió una falta en el área y Cole Palmer convirtió el penal para el 1-1. Chelsea dio vuelta al marcador al 23′ con gol de Enzo Fernández, asistido por Alejandro Garnacho.Bournemouth empató al 27′ con tanto de Justin Kluivert, tras un mal rechazo de Trevoh Chalobah.

El primer tiempo finalizó con el 2-2, tras un ritmo alto y oportunidades para ambos equipos. Bournemouth aprovechó un tiro libre originado en la falta de Caicedo y un saque lateral para el primer gol.

Cambios y segundo tiempo

En el complemento, el entrenador Enzo Maresca realizó sustituciones: Pedro Neto y Reece James ingresaron por Joshua Acheampong y Garnacho.

Chelsea dominó la posesión pero encontró dificultades para generar peligro ante el bloque defensivo de Bournemouth. Estevao destacó por la banda izquierda, creando opciones, aunque el equipo local recurrió a centros sin precisión en la definición.

Cierre del partido y posiciones

Hacia el final, Chelsea presionó en busca del triunfo, pero no concretó las oportunidades. El empate dejó al Chelsea en la quinta posición de la Premier League al cierre de 2025, con riesgo de perder puestos al completarse la fecha.

Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, sumó un punto en su visita a Stamford Bridge. El partido marcó el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en diciembre de 2025, tras un 0-0 anterior.