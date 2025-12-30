COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Chelsea con Moisés Caicedo y Bournemouth empatan 2-2 en el cierre de 2025 en Stamford Bridge

Chelsea igualó 2-2 con Bournemouth en Stamford Bridge, con Moisés Caicedo disputando los 90 minutos y recibiendo una amarilla temprana.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Chelsea con Moisés Caicedo y Bournemouth empatan 2-2 en el cierre de 2025 en Stamford Bridge
Chelsea con Moisés Caicedo y Bournemouth empatan 2-2.
Chelsea con Moisés Caicedo y Bournemouth empatan 2-2 en el cierre de 2025 en Stamford Bridge
Chelsea con Moisés Caicedo y Bournemouth empatan 2-2.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Chelsea empató 2-2 con el Bournemouth el 30 de diciembre de 2025 en el Stamford Bridge de Londres, en el cierre del año calendario, en un partido correspondiente a la fecha 19 de la Premier League, donde los locales sufrieron errores defensivos.

Moisés Caicedo jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla a los 4 minutos por una falta sobre Adrien Truffert, lo que implica su acumulación de cinco amonestaciones y suspensión para el próximo partido ante Manchester City.

El encuentro inició con gol de David Brooks al minuto 6 para Bournemouth, tras errores en la defensa del Chelsea.

Primera mitad intensa

Al minuto 15, Estevao sufrió una falta en el área y Cole Palmer convirtió el penal para el 1-1. Chelsea dio vuelta al marcador al 23′ con gol de Enzo Fernández, asistido por Alejandro Garnacho.Bournemouth empató al 27′ con tanto de Justin Kluivert, tras un mal rechazo de Trevoh Chalobah.

El primer tiempo finalizó con el 2-2, tras un ritmo alto y oportunidades para ambos equipos. Bournemouth aprovechó un tiro libre originado en la falta de Caicedo y un saque lateral para el primer gol.

Cambios y segundo tiempo

En el complemento, el entrenador Enzo Maresca realizó sustituciones: Pedro Neto y Reece James ingresaron por Joshua Acheampong y Garnacho.

Chelsea dominó la posesión pero encontró dificultades para generar peligro ante el bloque defensivo de Bournemouth. Estevao destacó por la banda izquierda, creando opciones, aunque el equipo local recurrió a centros sin precisión en la definición.

Cierre del partido y posiciones

Hacia el final, Chelsea presionó en busca del triunfo, pero no concretó las oportunidades. El empate dejó al Chelsea en la quinta posición de la Premier League al cierre de 2025, con riesgo de perder puestos al completarse la fecha.

Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, sumó un punto en su visita a Stamford Bridge. El partido marcó el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en diciembre de 2025, tras un 0-0 anterior.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chelsea con Moisés Caicedo y Bournemouth empatan 2-2 en el cierre de 2025 en Stamford Bridge

Aquiles Álvarez critica la falta de medicinas y asegura que existe un “abandono del estado”

Rally Dakar 2026: recorrido circular de casi 8 mil km con salida y llegada en Yanbu

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chelsea con Moisés Caicedo y Bournemouth empatan 2-2 en el cierre de 2025 en Stamford Bridge

Aquiles Álvarez critica la falta de medicinas y asegura que existe un “abandono del estado”

Rally Dakar 2026: recorrido circular de casi 8 mil km con salida y llegada en Yanbu

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aquiles Álvarez critica la falta de medicinas y asegura que existe un “abandono del estado”

Rally Dakar 2026: recorrido circular de casi 8 mil km con salida y llegada en Yanbu

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

IESS lanza certificado en línea para verificar representación legal y deudas patronales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO