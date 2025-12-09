COMUNIDAD POR USD 1
Chelsea con Moisés Caicedo y Enzo Fernández no pudo con Atalanta de visitante

Atalanta remonta 2-1 ante Chelsea en la sexta fecha de la Champions League 2025-2026, con goles de Scamacca y De Ketelaere, consolidando su posición en la tabla con 13 puntos.
El cantante Ozzy Osbourne junto a otras estrellas del rock. FOTO: Ozzy Osbourne (Instagram).
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Chelsea con el ecuatoriano Moisés Caicedo sucumbió ante Atalanta al caer 2-1 en la sexta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro se disputó este martes 9 de diciembre de 2025 en el Gewiss Stadium de Bérgamo, Italia, permitiendo al equipo local sumar 13 puntos y distanciarse de su rival inglés, que se queda con 10 unidades en la tabla de posiciones.

Desarrollo del compromiso

El partido comenzó con dominio alternado. En el minuto 16, el defensor Raúl Bellanova se retiró lesionado y fue reemplazado por Davide Zappacosta. Casi de inmediato, Atalanta generó la primera ocasión clara: un centro rasante de Zappacosta quedó para Ademola Lookman, cuyo remate fue bloqueado por el arquero Robert Sánchez y Trevoh Chalobah en esfuerzo conjunto.

Chelsea, con Moisés Caicedo y Enzo Fernández en el once inicial, recuperó terreno. En el minuto 24, Reece James desbordó por la izquierda y envió un centro que Joao Pedro cabeceó al fondo de la red para el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR por posible fuera de juego de James, pero se confirmó la validez del gol.

Al cierre del primer tiempo, Chelsea realizó un cambio: Wesley Fofana entró por Chalobah en el minuto 45. Atalanta, con 49.4% de posesión, presionó sin concretar, mientras Chelsea acumuló 50.6% de control del balón y 5 corners contra 2 del local.

Remontada en la segunda mitad

El complemento inició con una chance para Chelsea: James remató desde el centro del área, pero el balón pasó cerca del palo izquierdo. Atalanta respondió con presión alta; un gol de Charles De Ketelaere fue anulado por fuera de juego en el arranque.

En el minuto 54, Atalanta empató 1-1. De Ketelaere envió un centro preciso al área, donde Gianluca Scamacca cabeceó con precisión para vencer a Robert Sánchez. Scamacca, con 5 tiros en el partido, fue clave en el ataque local.

Los cambios moldearon el desarrollo. En el minuto 66, Chelsea sustituyó a Pedro Neto por Alejandro Garnacho y a Fernández por Malo Gusto. Atalanta respondió en el 70 con Honest Ahanor por Sead Kolašinac, y en el 71 Nikola Krstović relevó a Scamacca.

De Ketelaere, figura del encuentro con 1 gol y 1 asistencia, desequilibró en el minuto 82. Ingresó al área con el balón dominado, remató seco al primer palo; el disparo rebotó en Marc Cucurella y superó a Sánchez para el 2-1. Atalanta registró 13 tiros totales, con 4 en puerta.

En los minutos finales, Chelsea buscó el empate. Garnacho, con 2 tiros a puerta, cortó transversal en el área y remató cruzado, pero el arquero Marco Carnesecchi desvió el balón al volar. Otros cambios incluyeron a Tosin Adarabioyo por Fofana en el 75 de Chelsea, y en el 86 Atalanta sacó a Éderson por Yunus Musah y a Lookman por Mario Pašalić.

Champions League 2025-2026

Ambos equipos llegaban igualados con 10 puntos en la tabla de la fase de liga, que consta de 36 equipos en un formato de todos contra todos en ocho fechas. Atalanta, dirigido por Gian Piero Gasperini, suma ahora 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, fortaleciendo su aspiración a octavos de final. Chelsea, bajo Enzo Maresca, registra 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, complicando su clasificación directa.

La UEFA Champions League 2025-2026 expandió su formato a 36 clubes, con cada equipo jugando 8 partidos (4 locales, 4 visitantes) contra rivales sorteados. 

Caicedo jugó los 90 minutos completos, contribuyendo con 2 faltas cometidas, mientras Fernández registró 1 tiro antes de su salida. Joao Pedro, autor del gol, tuvo 3 intentos con 2 tiros a puerta. Atalanta celebró su segunda victoria consecutiva en casa, con 24 toques en el área rival.

Este resultado impacta en la tabla: Atalanta sube posiciones, mientras Chelsea necesita victorias en las fechas restantes para avanzar. La fase de liga concluye en enero de 2026, definiendo los clasificados a playoffs y octavos.

