Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Asia

China acusa a EEUU de “imponer sus normas” a nivel internacional y pide la liberación “inmediata” de Maduro

China pide la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, acusando a Estados Unidos de vulnerar la soberanía venezolana y el derecho internacional tras su captura.
China lanza dura advertencia a EE. UU. tras detención de Maduro: ¿Qué viene ahora?
China lanza dura advertencia a EE. UU. tras detención de Maduro: ¿Qué viene ahora?
China lanza dura advertencia a EE. UU. tras detención de Maduro: ¿Qué viene ahora?

Las autoridades de China acusaron este martes al Gobierno de Estados Unidos de imponer sus normas por encima del Derecho Internacional, tras la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, ocurrida el fin de semana durante un bombardeo estadounidense en Caracas, y exigieron su liberación inmediata por considerar que se trata de una grave violación de la soberanía venezolana.

Condena oficial de China a la actuación de Estados Unidos

La posición de Beijing fue expresada por la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien lamentó públicamente la actuación de Washington y señaló que el ataque perpetrado el sábado en Caracas. Según la portavoz, esta operación constituye una acción que afecta no solo a Venezuela, sino también a la estabilidad internacional.

Mao Ning afirmó que Estados Unidos no respetó la condición de jefe de Estado de Nicolás Maduro al detenerlo y trasladarlo a su territorio. De acuerdo con sus declaraciones, el hecho de llevarlo ante una corte estadounidense para un supuesto juicio representa una acción que socava gravemente las relaciones internacionales.

La portavoz subrayó que ningún país debe situarse por encima de la ley, en referencia directa a la actuación estadounidense, y reiteró que el respeto al derecho internacional es un principio básico que debe regir la conducta de los Estados, especialmente de las grandes potencias.

Exigencia de liberación inmediata y garantías de seguridad

En su intervención, China instó de forma explícita a Estados Unidos a liberar de inmediato a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y a garantizar la seguridad de ambos mientras se resuelve la situación. Esta petición se formuló en el marco de una defensa abierta de la soberanía, seguridad y derechos del pueblo venezolano.

Mao Ning señaló que China apoya firmemente a Venezuela en la protección de sus intereses nacionales, y reafirmó su respaldo a la idea de que América Latina y el Caribe sean zonas de paz, libres de intervenciones externas que puedan desestabilizar a los gobiernos y a sus sociedades.

Estas declaraciones se difundieron en medios estatales chinos y reflejan la posición oficial de Beijing ante un episodio que ha generado tensión diplomática entre China y Estados Unidos, en un contexto ya marcado por desacuerdos en materia de política exterior y seguridad internacional.

Llamado al respeto del derecho internacional y la Carta de la ONU

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino insistió en que todos los países deben respetar los caminos independientes elegidos por sus pueblos, así como adherirse estrictamente al Derecho Internacional y a los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. En este punto, destacó que las principales potencias tienen una responsabilidad especial para liderar con el ejemplo.

Respecto a la pregunta sobre el reconocimiento de Delcy Rodríguez como nueva presidenta encargada de Venezuela, Mao Ning aclaró que China respeta la soberanía e independencia del país. En consecuencia, Beijing respalda cualquier decisión que adopte el Gobierno venezolano conforme a su Constitución y sus leyes.

La postura china se mantiene centrada en el respeto a la legalidad internacional y en la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, principios que, según Beijing, deben prevalecer en la gestión de crisis de alcance internacional como la actual.

