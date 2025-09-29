China condena a muerte a su exministro de Agricultura, Tang Renjian, por corrupción

El Tribunal Popular Intermedio de Changchun, en la provincia de Jilin, China, condenó a Tang Renjian, exministro de Agricultura y Asuntos Rurales, a pena de muerte con suspensión de dos años por aceptar sobornos superiores a 268 millones de yuanes (equivalentes a 42 millones de dólares).

Los sobornos los habría recibido entre 2007 y 2024, según informó la agencia estatal Xinhua.

Exministro chino confesó los delitos

Tang Renjian, de 64 años, ocupó el cargo de ministro de Agricultura y Asuntos Rurales desde 2020 hasta 2024, tras una trayectoria política que inició en la década de 1990. Su condena se basa en la aceptación de dinero en efectivo y propiedades a cambio de favores en negocios, licitaciones y contrataciones laborales.

El tribunal determinó que se aprovechó de sus posiciones para beneficiar a terceros, lo que generó las ganancias ilícitas cuantificadas en 268 millones de yuanes. La fiscalía presentó pruebas de que los sobornos se extendieron a lo largo de 17 años, cubriendo múltiples roles en el sector agrícola.

Tang, quien también fue gobernador de la provincia de Gansu entre 2017 y 2020, confesó los hechos durante el proceso judicial, lo que influyó en la suspensión de la pena capital.

Consecuencias de la sentencia

El tribunal suspendió la ejecución de la pena de muerte por dos años, período durante el cual, si no reincide, la condena se conmutará automáticamente a cadena perpetua.

Además, se ordenó la confiscación de todos los bienes personales de Tang y la recuperación de las ganancias ilícitas para el erario público. Esta medida se alinea con las prácticas judiciales chinas en casos de corrupción grave.

El caso de Tang Renjian forma parte de la extensa campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2012, que ha investigado a miles de funcionarios. En el sector agrícola, esta iniciativa busca garantizar la seguridad alimentaria y la integridad en la gestión de recursos rurales, vitales para la economía china.

Trayectoria y detención del exministro

Tang Renjian ascendió en el Partido Comunista de China (PCCh) desde posiciones locales en la provincia de Gansu hasta roles nacionales. En mayo de 2024, inició una investigación disciplinaria por el Comité Central de Disciplina del PCCh.

Para noviembre de 2024, fue expulsado del partido por violaciones graves, y en diciembre de 2024, la Procuraduría Suprema lo detuvo formalmente por sospecha de soborno.

El juicio en Jilin concluyó con la sentencia el domingo, destacando la rapidez del proceso una vez formalizada la acusación. Fuentes oficiales indicaron que Tang cooperó plenamente, lo que mitigó la severidad inicial de la pena.

Contexto de la anticorrupción en China

Desde el lanzamiento de la campaña en 2012, más de 4,7 millones de funcionarios han sido sancionados por corrupción, según datos del PCCh.

En el ámbito agrícola, casos similares han involucrado a ex altos cargos por manipulación de subsidios y contratos. Esta ofensiva busca restaurar la confianza pública y fortalecer la gobernanza, especialmente en un sector que representa el 18% del PIB chino y afecta a más de 500 millones de personas rurales.

El veredicto contra Tang Renjian subraya el compromiso con la tolerancia cero hacia la corrupción en posiciones clave.

La sentencia ha generado cobertura en medios internacionales, resaltando el impacto de estas medidas en la estabilidad política. En Jilin, el tribunal enfatizó que el caso servirá de advertencia para otros funcionarios en el manejo de recursos públicos.