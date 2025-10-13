‘Chito’ Vera frente al canadiense Aiemann Zahabi: «Esta pelea es todo o nada»

El ecuatoriano Marlon “Chito” Vera enfrentará al canadiense Aiemann Zahabi este sábado 18 de octubre en un combate clave para recuperar su nivel. Además pretende escalar posiciones en el ranking mundial de la división peso gallo del UFC, tras más de un año de ausencia desde su última pelea oficial.

Vera se prepara para un regreso decisivo

“Chito” Vera, una de las figuras mundiales más destacadas de las artes marciales mixtas, alista su regreso al octágono el próximo 18 de octubre en el evento UFC Vancouver, donde se verá las caras con el experimentado canadiense Aiemann Zahabi. Este combate, que tendrá lugar en el Rogers Arena de Vancouver, marca un momento crucial para la carrera del peleador ecuatoriano, quien necesita retomar la senda de la victoria y consolidar su puesto en el top 10 del peso gallo.

El manabita regresa tras más de un año de inactividad, habiendo perdido sus últimas dos peleas ante campeones de la división. Con un récord profesional de 23 victorias, 10 derrotas y un empate, Vera se enfrentará a un rival que llega en gran forma: Zahabi cuenta con un récord de 13 victorias y 2 derrotas y acumula una racha positiva de siete victorias consecutivas.

Reflexiones del peleador ecuatoriano

En declaraciones previas a UFC Español, Vera compartió su visión sobre su trayectoria en el octágono y las lecciones que ha aprendido con el tiempo. Reconoció que en el pasado tomó decisiones impulsivas que ahora entiende deberían haber sido más estratégicas y reflexivas. Sin embargo, aseguró que esas experiencias le han servido para crecer y mejorar de cara a nuevos retos.

Además, explicó que el tiempo fuera de competencia le permitió reencontrarse consigo mismo y fortalecer su mentalidad competitiva. “Decidí tomarme un tiempo fuera de competencia, hasta ha cambiado la forma como entrenaba. En este año he tenido para volver a crear mi mentalidad, mi hambre. Siempre hay algo que mejorar y se ha trabajado mucho. Estoy contento por volver”, comentó.

Reto en territorio canadiense y la importancia del combate

El ecuatoriano es consciente de que pelear en Canadá, ante un rival local como Zahabi, representa un desafío extra. “Me tocará pelear como el ‘Chito’ de antes, ir a la casa de alguien, probablemente los jueces en contra, una pelea dura… todo en mi contra”, declaró el peleador, mostrando su determinación para salir adelante.

Por su parte, destacó el momento positivo de su contrincante, quien tiene una gran racha de victorias y que también se encuentra en la búsqueda de escalar posiciones en el ranking. Vera subrayó el carácter crucial del combate: “Esta pelea es todo o nada. O recupero mi puesto y escalo hacia el top 5 o las cosas se pueden poner muy feas y no quiero eso. Voy a pelear como si estuviera peleando por mi plato de comida”.

Con esta motivación renovada, Marlon “Chito” Vera buscará no solo la victoria, sino también reencontrarse con su mejor versión dentro del octágono y seguir representando al Ecuador en la élite mundial del UFC.