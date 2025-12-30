Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, calificó al 2025 como “un año muy intenso” para el cantón, marcado por la ejecución de obras largamente esperadas que, pese a generar molestias temporales, están sentando las bases del desarrollo futuro.

“Ha sido un año que nos permite avanzar en ese gran sueño de resurgir y transformación, con obras muy necesarias, aunque también con dificultades”, expresó el burgomaestre, quien destacó la comprensión de comerciantes, transportistas y familias chonenses.

Proyecto hidrosanitario: eje del desarrollo de Chone

Rodríguez señaló que el proyecto hidrosanitario de Chone, considerado la obra redentora más emblemática de la ciudad, registra casi un 76% de avance y se financia a través del Banco de Desarrollo del Ecuador.

“Este proyecto marca la pauta de nuestro desarrollo, nos permite vivir con dignidad y con salud”, afirmó, al explicar que la obra dotará al centro de Chone de un sistema sanitario y pluvial moderno, además de aceras regeneradas, bordillos y arborización urbana.

La intervención se complementa con la fase tres del proyecto, enfocada en dotar de agua potable a los barrios, financiada con 24 millones de dólares provenientes de la Ley de Solidaridad y Reconstrucción de Manabí, recursos entregados por el Gobierno Nacional a través del MTOP.

“Casi 100.000 habitantes del centro urbano se verán beneficiados”, subrayó el alcalde, quien agradeció el respaldo del Ejecutivo.

Ciudad del Conocimiento y espacios culturales

Otro de los proyectos estratégicos es la Ciudad del Conocimiento, que registra un 55% de avance y cuya puesta en servicio está prevista para junio de 2026. Este espacio será un punto de encuentro familiar, turístico y cultural, con áreas recreativas, Casa de la Juventud, laboratorio gastronómico, muelle fluvial y un escenario con capacidad para 1.500 personas.

“Queremos que sea una alternativa para visitantes del país y del mundo, un espacio que refleje lo grande y hermoso que es Chone”, indicó Rodríguez.

De igual forma, el Centro de Interpretación de la Cultura Montuvia, ubicado en el cerro Guayas, alcanza ya un 65 % de ejecución. En este espacio se exaltará la identidad montuvia de Chone, que, según el último censo, representa al 85 % de su población. El proyecto contempla un salón para uso ciudadano y la instalación de un Cristo Redentor, concebido como un símbolo de fe para la comunidad.

“Somos orgullosamente montuvios y ahora queremos contárselo al mundo”, expresó el alcalde.

Obras viales y conectividad urbana

En infraestructura vial, el puente Douglas Solórzano presenta un 90% de avance, mientras que dos frentes de asfaltado suman cerca de 20 kilómetros de calles intervenidas, con avances del 85 % y 80 %, respectivamente.

Además, una tercera fase de asfaltado iniciará en los próximos días, beneficiando a vías históricamente postergadas como Benito Santos, Atahualpa, Chimborazo y Cotopaxi, que serían entregadas en 2026.

Proyecto hidrosanitario operativo en febrero de 2026

El alcalde confirmó que la fase central del proyecto hidrosanitario de Chone tiene como plazo de entrega febrero de 2026, tras un trabajo permanente con el Banco de Desarrollo, con sus autoridades, con los técnicos, tanto de la provincia como a nivel nacional.

“Esperamos ponerlo operativo con toda la alegría del mundo para nuestra gente”, señaló, al indicar que esta etapa permitirá completar la integralidad del proyecto redentor de Chone.

Presupuesto municipal 2026

Para el año 2026, el Municipio de Chone contará con un presupuesto de 46 millones 628 mil dólares, aprobado conforme a la normativa vigente.

Rodríguez destacó que la recaudación local ha mejorado gracias a la confianza ciudadana. “La gente ve las obras y confía en su municipio”, afirmó.

Sobre la recuperación de la inversión del proyecto hidrosanitario, cuyo monto total ronda los 70 millones de dólares, explicó que la mayoría es no reembolsable, y que el Municipio deberá devolver menos de 6 millones de dólares, correspondientes a una de sus fases.

“Nos corresponde tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema, cuidarlo y administrarlo eficientemente”, puntualizó.

Un 2026 enfocado en la dignidad rural

Finalmente, Leonardo Rodríguez anunció que en 2026 se iniciará el Plan de Dignidad Rural. Este proyecto permitirá dotar de agua potable y alcantarillado a las cabeceras parroquiales del cantón.

“Ya en 2021 pudimos entregar a la parroquia Canuto un sistema nuevo de agua potable, y ahora se proyecta un sistema de alcantarillado sanitario con una planta de tratamiento de aguas residuales, como la que tenemos en el centro urbano y que fue entregada hace algunos meses”, precisó.

“Estamos convencidos de que el 2026 será un año extraordinario para el cantón”, concluyó el alcalde de Chone.