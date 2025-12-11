Choque entre tráileres terminó en incendio en la vía Alóag – Santo Domingo; el hecho deja una persona fallecida

La mañana de este jueves se registró un grave accidente de tránsito en la vía Alóag – Santo Domingo, que involucró a dos vehículos pesados tipo tráiler. El choque de los pesados automotores terminó con un incendio de gran magnitud y el lamentable fallecimiento de una persona en el lugar.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 05h28 de la mañana, cuando por motivos que aún son materia de investigación dos tractocamiones colisionaron en plena vía. El fuerte impacto generó un fuego incontrolable que rápidamente envolvió a ambos vehículos y obligó a la intervención de los cuerpos de emergencia.

Actuación inmediata de los bomberos

Personal del Cuerpo de Bomberos de Mejía actuó con rapidez desde el momento en que recibieron la alerta del choque. El equipo especializado llegó al sitio con unidades de extinción y rescate, y de inmediato procedió a controlar el incendio vehicular para evitar que las llamas se propagaran a zonas aledañas o afectaran a otros vehículos en tránsito.

Los bomberos realizaron maniobras de extracción vehicular, una técnica empleada para liberar a las personas que quedaron atrapadas dentro de las cabinas de los tráileres como consecuencia del siniestro. La labor de los brigadistas permitió contener el fuego y facilitar el trabajo de los equipos de salud y seguridad.

Además, las unidades de rescate establecieron una línea de seguridad perimetral en toda el área para proteger a quienes transitaban por el sector y brindar una zona segura para que los equipos técnicos pudieran trabajar sin contratiempos en la emergencia.

Una vida perdida en choque

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia y del personal médico que acudió al lugar, una de las personas involucradas en el accidente falleció antes de poder ser trasladada a un centro asistencial. La identidad y datos personales de la víctima aún no están confirmadas oficialmente por las autoridades competentes mientras se realizan las verificaciones correspondientes.

La noticia del deceso generó una profunda consternación entre familiares, colegas del transporte pesado y vecinos de las zonas cercanas. (37) (31).