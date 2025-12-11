Christian Cueva y Alfonso Barco se despiden oficialmente de Emelec

Los futbolistas peruanos Christian Cueva (34 años) y Alfonso Barco (24 años) anunciaron este 11 de diciembre de 2025 su desvinculación del Club Sport Emelec de Guayaquil, Ecuador, a través de publicaciones en redes sociales donde expresaron gratitud al club, dirigentes, cuerpo técnico, compañeros e hinchada, en el marco del proceso de reestructuración del plantel azul para la temporada 2026.

Ambos jugadores llegaron al Bombillo en el transcurso de 2025 y finalizan su relación contractual en diciembre, coincidiendo con los últimos partidos oficiales del equipo en la LigaPro y la Copa Ecuador.

Mensaje y números de Alfonso Barco

Alfonso Barco publicó su despedida destacando los “6 meses muy duros” vividos en el club. “Quiero agradecer al hincha, al presidente Jorge Guzmán, a todos los colaboradores del club, cuerpo técnico y sobretodo a mis compañeros, con quienes me llevo los mejores recuerdos”, escribió.

El mediocampista disputó 25 partidos oficiales con Emelec: 22 en LigaPro y 3 en Copa Ecuador, anotando 2 goles. Su salida se produce sin anuncio oficial del club, pero con confirmación pública del jugador.

Despedida de Christian Cueva y próximo destino

Christian Cueva, que se vinculó al Juan Pablo II utilizó su cuenta de Instagram para despedirse y elogió especialmente al presidente Jorge Guzmán Mancilla: “Quiero reconocer en particular la calidad humana y la capacidad de gestión de su presidente, que a pesar de lidiar con enormes dificultades, estoy seguro logrará sacar el club adelante”.

Cueva registró 17 partidos con la camiseta azul: 15 en LigaPro y 2 en Copa Ecuador, con 2 goles y 2 asistencias. El jugador será presentado en los próximos días como nuevo refuerzo del Club Juan Pablo II de la Liga 2 de Perú.

Salidas en Emelec

Las desvinculaciones forman parte de un movimiento de bajas que vive Emelec al cierre de la temporada 2025, marcado por dificultades institucionales y la necesidad de ajustar el presupuesto para 2026.

El club aún no ha emitido comunicados oficiales sobre estas salidas, pero los mensajes de ambos futbolistas confirman la finalización de sus contratos. Emelec disputará sus últimos compromisos del año antes de iniciar la planificación para el próximo torneo.

Con estas bajas, el Bombillo pierde a dos de sus mediocampistas extranjeros y continúa rearmando su plantilla de cara a la temporada 2026 de la LigaPro Ecuador.