¿Ciclista sin bicicleta? La escultura que causa curiosidad en la vía Aventura de Santo Domingo

Una escultura instalada en el ingreso a la vía Aventura despierta dudas sobre su significado, origen y propósito, mientras el Municipio confirma que se trata de una donación privada.

Una escultura instalada recientemente en el ingreso a la vía Aventura, en Santo Domingo, generó preguntas entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, debido a que no cuenta con identificación ni explicación oficial sobre su significado, confirmó el alcalde Wilson Erazo.

¿Escultura sin contexto visible?

La estructura, colocada en uno de los accesos a la vía Aventura, cerca de la planta de Duragas, muestra una figura humana en posición erguida. Para varios transeúntes, podría tratarse de un ciclista sin bicicleta; para otros, un monigote o incluso un árbitro.

Hasta el momento, el sitio no dispone de placas informativas ni señalética que expliquen el sentido artístico o conmemorativo de la escultura, lo que ha alimentado interpretaciones y comentarios ciudadanos.

La falta de información oficial en el lugar motivó consultas al Municipio, que aclaró que la obra no forma parte de un proyecto municipal planificado.

Municipio confirma donación ciudadana

El alcalde Wilson Erazo indicó que la escultura corresponde a una iniciativa privada. “Claro que sí, algo me hicieron conocer el día de ayer. Debo ser respetuoso de la predisposición y generosidad de ciudadanos y empresarios”, señaló.

Erazo explicó que varias esculturas y elementos urbanos en la ciudad provienen de donaciones. “Por ejemplo, la mano ubicada por el sector de KFC, una maestra con niños, y ahora el ciclista en la vía Aventura”, detalló.

El alcalde añadió que desconoce detalles específicos de la obra. “Me dicen que le han puesto al ciclista entrando a la vía Aventura, pero ya se han acabado la bicicleta”, comentó.

Dirección de Mantenimiento revisará el caso

La autoridad municipal informó que el tema será trasladado a la Dirección de Mantenimiento del Gobierno Municipal, actualmente a cargo de Belén Uriarte.

Según el alcalde, esta dependencia revisará los aspectos técnicos y administrativos relacionados con la instalación, considerando que se trata de aportes ciudadanos, como ocurre también con maceteros y mobiliario urbano en distintos sectores.

Hasta ahora, el Municipio no ha confirmado si se colocará una placa explicativa o si se realizarán ajustes a la escultura.

Reacciones y comentarios en redes sociales

En redes sociales, la escultura generó múltiples reacciones. Pedrito Zambrano escribió: “Está halando dedo para que alguien lo lleve”. Marlon Eduardo Pinos comentó: “Lo dejaron a pata limpia”.

Otros usuarios ironizaron sobre el contexto de inseguridad. “Se le robaron la bicicleta”, publicó Andrés Asitimbay, mientras Silvana Mariño Mora escribió: “Llega a la vía Aventura y alquila su bicicleta”.

También surgieron hipótesis alternativas. Algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de un árbitro, mientras otros mencionaron que podría ser un homenaje a un ciclista fallecido, versión que no ha sido confirmada oficialmente.

Antecedentes de polémicas escultóricas

Santo Domingo registra antecedentes de controversias similares. En enero de 2023, el retiro de la estatua del Indio Colorado, ubicada en la conocida ‘Y del Indio Colorado’, generó protestas.

La estructura original, con 60 años de permanencia, fue reemplazada por una nueva imagen alusiva a la nacionalidad Tsáchila, que no fue aceptada por dirigentes y comuneros.

Tras concentraciones y pronunciamientos públicos, el Municipio retiró la nueva estatua, repotenció la original y la devolvió a su sitio, cerrando el conflicto.