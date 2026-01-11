COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Mundo
Europa

Residentes de la ciudad de Múrmansk celebraron el primer amanecer del año tras 40 días de noche polar

La noche polar en Múrmansk, período durante el cual el sol no se eleva por encima del horizonte finalizó el 10 de enero de 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cientos de habitantes de Múrmansk, la mayor ciudad del mundo ubicada por encima del Círculo Polar Ártico, se congregaron este domingo en la colina Sólnechnaya Gorka.
Cientos de personas se apostaron en la cima de una colina para ver la llegada del sol tras 40 días de oscuridad.
Cientos de habitantes de Múrmansk, la mayor ciudad del mundo ubicada por encima del Círculo Polar Ártico, se congregaron este domingo en la colina Sólnechnaya Gorka.
Cientos de personas se apostaron en la cima de una colina para ver la llegada del sol tras 40 días de oscuridad.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cientos de habitantes de Múrmansk, la mayor ciudad del mundo ubicada por encima del Círculo Polar Ártico, se congregaron este domingo en la colina Sólnechnaya Gorka. Lo hicieron para presenciar el primer amanecer después de una noche polar que se extendió durante 40 días. La tradicional acción “Primer Amanecer”, que se realiza anualmente desde 2007, reunió a más de 3.200 residentes y visitantes.

Pese a las bajas temperaturas que alcanzaron los -26 °C cientos de personas se congregaron y celebraron la aparición del sol, tras 40 días de oscuridad. Los participantes subieron a pie aproximadamente un kilómetro hasta la cima de la colina, la más alta de la ciudad. Allí disfrutaron de bebidas calientes, canciones, juegos y una atmósfera festiva organizada por la administración municipal.

Múrmansk estuvo a oscuras durante 40 días

La noche polar en Múrmansk, período durante el cual el sol no se eleva por encima del horizonte finalizó el 10 de enero de 2026. El primer disco solar apareció brevemente este domingo 11 de enero aunque las condiciones de nubosidad con claros impidieron en muchos casos una visión completa del astro. Por ello solo mostró su borde superior durante unos 46 minutos de luz diurna.

Este evento marca el inicio gradual del aumento de las horas de luz en la región ártica rusa, un momento simbólico muy esperado por la población local tras semanas de oscuridad casi total. La tradición de reunirse en Sólnechnaya Gorka, cuyo nombre significa literalmente “colina soleada”, surgió en 2007. En aquel año, un pequeño grupo de activistas encabezados por un residente local subió al lugar para recibir los primeros rayos.

Es una de las zonas más extremas del planeta

Desde entonces, la celebración ha crecido hasta convertirse en un acontecimiento masivo respaldado por las autoridades, que facilitan transporte gratuito en autobuses. Múrmansk, capital de la región homónima y puerto clave en el Ártico, experimenta este fenómeno natural debido a su ubicación geográfica a 68°58′ N.

La noche polar dura aproximadamente 40 días en esta latitud, mientras que en verano se produce el fenómeno opuesto: el sol de medianoche con días continuos de luz.La celebración de este domingo no solo representa un hito astronómico, sino también un momento de unión comunitaria en una de las zonas más extremas del planeta, donde los residentes afrontan condiciones climáticas severas durante gran parte del año.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Residentes de la ciudad de Múrmansk celebraron el primer amanecer del año tras 40 días de noche polar

Alerta por radiación UV y lluvias en Ecuador: Así será el clima este lunes 12 de enero

¿Cómo retomar tu vida después de una ruptura?: Descubre cinco pasos clave para volver a empezar

Adiós a la acidez estomacal: Adopta estos hábitos clave para cambiar tu digestión diaria

Kendall Jenner asegura que nunca se ha hecho cirugía plástica en el rostro: “Lo juro por Dios”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Residentes de la ciudad de Múrmansk celebraron el primer amanecer del año tras 40 días de noche polar

Alerta por radiación UV y lluvias en Ecuador: Así será el clima este lunes 12 de enero

¿Cómo retomar tu vida después de una ruptura?: Descubre cinco pasos clave para volver a empezar

Adiós a la acidez estomacal: Adopta estos hábitos clave para cambiar tu digestión diaria

Kendall Jenner asegura que nunca se ha hecho cirugía plástica en el rostro: “Lo juro por Dios”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alerta por radiación UV y lluvias en Ecuador: Así será el clima este lunes 12 de enero

¿Cómo retomar tu vida después de una ruptura?: Descubre cinco pasos clave para volver a empezar

Adiós a la acidez estomacal: Adopta estos hábitos clave para cambiar tu digestión diaria

Kendall Jenner asegura que nunca se ha hecho cirugía plástica en el rostro: “Lo juro por Dios”

La Fundación Nobel asegura que María Corina Machado no puede transferir su Nobel de la Paz a Donald Trump

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO