COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Novedades

Cientos de personas acompañarán los restos de Paulina Tamayo hasta la Basílica del Voto Nacional

La familia de Paulina Tamayo amplió la velación pública ante la gran cantidad de admiradores que querían despedirla.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La cantante Paulina Tamayo fue velada en la Casa de la Cultura de Quito.
La cantante Paulina Tamayo fue velada en la Casa de la Cultura de Quito.
La cantante Paulina Tamayo fue velada en la Casa de la Cultura de Quito.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

La mañana de este miércoles, 22 de octubre de 2025, cientos de personas se dieron cita en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, para dar el último adiós a la artista ecuatoriana Paulina Tamayo, quién falleció ayer a los 60 años de edad.

La velación pública en el lugar estaba prevista hasta las 10h00. Sin embargo, la familia de la cantante decidió ampliarla por dos horas más, ante la cantidad de fans que deseaban despedirse.

Un conmovedor homenaje a Paulina Tamayo

“Viva Paulina Tamayo”, “Hasta siempre Paulina”, “te queremos”, fueron algunas de las frases que los seguidores de Paulina Tamayo gritaron al interior del Teatro, luego de corear sus canciones.

Además, durante la jornada se escucharon varias canciones de ‘la grande del Ecuador’. Entre ellas, ‘Avecilla’. ‘Morena la ingratitud’, ‘Parece Mentira’, entre otros temas.

«Yo sabía que era querida, pero no tan amada como ahora se ha demostrado», dijo Willie Tamayo, hijo de la extinta cantante, ante la presencia de cientos de fans.

«Estoy muy conmovida y emocionada por todo el amor que le tienen a la ‘Grande del Ecuador'», indicó por su parte Paola Tamayo, la otra hija de la artista.

La acompañan hasta la Basílica

A las 12h00 iniciará el traslado de los restos de Paulina Tamayo hacia la Basílica del Voto Nacional, en el centro histórico de Quito, en donde se desarrollará una misa de cuerpo presente.

Karina Córdova, mánager de la ‘Grande el Ecuador’, indicó que no se había organizado con exactitud el traslado del féretro. Sin embargo, sus seguidores se pusieron de acuerdo para seguir su paso hasta templo católico.

La familia sólo ha informado sobre la misa fúnebre, sin detallar el siguiente protocolo funerario, ya que se trata de algo íntimo.

Se apagó la voz de Paulina Tamayo, pero su legado seguirá

Paulina Tamayo murió el reciente martes 21 de octubre tras sufrir una insuficiencia respiratoria, de acuerdo con el parte médico. Durante un encuentro con los medios en el velorio, Córdova indicó que la emergencia se reportó la madrugada del martes.

Tamayo se consolidó como una de las voces más importantes de la música ecuatoriana, especialmente en géneros tradicionales como el pasillo, albazo, sanjuanito y yaraví. Con más de 40 años de trayectoria, grabó decenas de álbumes. Además, se presentó en escenarios nacionales e internacionales, y fue reconocida en vida con múltiples premios y homenajes.

Nacida en Quito, Tamayo inició su carrera artística desde la infancia. A lo largo de los años se convirtió en un símbolo cultural del país, defendiendo con orgullo la música autóctona y acercando a nuevas generaciones a los ritmos tradicionales del Ecuador.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cientos de personas acompañarán los restos de Paulina Tamayo hasta la Basílica del Voto Nacional

Gustavo Petro: “La cocaína se está yendo por Manta, porque en Colombia cambiamos de estrategia”

Investigación por presunta asociación ilícita deja seis detenidos, entre ellos tres funcionarios de la ATM en Guayaquil

Daniel Noboa garantizó que no habrá un aumento en la luz ni en el gas doméstico

«Las vías en Imbabura serán abiertas entre hoy y mañana», asegura Daniel Noboa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cientos de personas acompañarán los restos de Paulina Tamayo hasta la Basílica del Voto Nacional

Gustavo Petro: “La cocaína se está yendo por Manta, porque en Colombia cambiamos de estrategia”

Investigación por presunta asociación ilícita deja seis detenidos, entre ellos tres funcionarios de la ATM en Guayaquil

Daniel Noboa garantizó que no habrá un aumento en la luz ni en el gas doméstico

«Las vías en Imbabura serán abiertas entre hoy y mañana», asegura Daniel Noboa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro: “La cocaína se está yendo por Manta, porque en Colombia cambiamos de estrategia”

Investigación por presunta asociación ilícita deja seis detenidos, entre ellos tres funcionarios de la ATM en Guayaquil

Daniel Noboa garantizó que no habrá un aumento en la luz ni en el gas doméstico

«Las vías en Imbabura serán abiertas entre hoy y mañana», asegura Daniel Noboa

Daniel Noboa asegura que una probable nueva Constitución tendría «180 artículos máximo»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO