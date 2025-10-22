Cientos de personas acompañarán los restos de Paulina Tamayo hasta la Basílica del Voto Nacional

La mañana de este miércoles, 22 de octubre de 2025, cientos de personas se dieron cita en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, para dar el último adiós a la artista ecuatoriana Paulina Tamayo, quién falleció ayer a los 60 años de edad.

La velación pública en el lugar estaba prevista hasta las 10h00. Sin embargo, la familia de la cantante decidió ampliarla por dos horas más, ante la cantidad de fans que deseaban despedirse.

Un conmovedor homenaje a Paulina Tamayo

“Viva Paulina Tamayo”, “Hasta siempre Paulina”, “te queremos”, fueron algunas de las frases que los seguidores de Paulina Tamayo gritaron al interior del Teatro, luego de corear sus canciones.

Además, durante la jornada se escucharon varias canciones de ‘la grande del Ecuador’. Entre ellas, ‘Avecilla’. ‘Morena la ingratitud’, ‘Parece Mentira’, entre otros temas.

«Yo sabía que era querida, pero no tan amada como ahora se ha demostrado», dijo Willie Tamayo, hijo de la extinta cantante, ante la presencia de cientos de fans.

«Estoy muy conmovida y emocionada por todo el amor que le tienen a la ‘Grande del Ecuador'», indicó por su parte Paola Tamayo, la otra hija de la artista.

La acompañan hasta la Basílica

A las 12h00 iniciará el traslado de los restos de Paulina Tamayo hacia la Basílica del Voto Nacional, en el centro histórico de Quito, en donde se desarrollará una misa de cuerpo presente.

Karina Córdova, mánager de la ‘Grande el Ecuador’, indicó que no se había organizado con exactitud el traslado del féretro. Sin embargo, sus seguidores se pusieron de acuerdo para seguir su paso hasta templo católico.

La familia sólo ha informado sobre la misa fúnebre, sin detallar el siguiente protocolo funerario, ya que se trata de algo íntimo.

Se apagó la voz de Paulina Tamayo, pero su legado seguirá

Paulina Tamayo murió el reciente martes 21 de octubre tras sufrir una insuficiencia respiratoria, de acuerdo con el parte médico. Durante un encuentro con los medios en el velorio, Córdova indicó que la emergencia se reportó la madrugada del martes.

Tamayo se consolidó como una de las voces más importantes de la música ecuatoriana, especialmente en géneros tradicionales como el pasillo, albazo, sanjuanito y yaraví. Con más de 40 años de trayectoria, grabó decenas de álbumes. Además, se presentó en escenarios nacionales e internacionales, y fue reconocida en vida con múltiples premios y homenajes.

Nacida en Quito, Tamayo inició su carrera artística desde la infancia. A lo largo de los años se convirtió en un símbolo cultural del país, defendiendo con orgullo la música autóctona y acercando a nuevas generaciones a los ritmos tradicionales del Ecuador.