Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Europa

Cientos de personas protestan por la captura de Nicolás Maduro en la embajada de Estados Unidos en Madrid

Un millar de personas protestaron en Madrid frente a la embajada estadounidense, rechazando la intervención militar en Venezuela y exigiendo soberanía.
En la manifestación se vieron banderas de Palestina, Venezuela y el movimiento Comunista.
Un millar de personas se manifestaron hoy frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid, contra la intervención de ese país en Venezuela.

La acción del Gobierno de Donald Trump fue tildada de “completamente ilegítima”, aseguró el portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN, Ángel Descalzo. Él fue uno de las convocantes de la manifestación.

Critican la intervención de Estados Unidos

Descalzo aseguró que “el futuro de Latinoamérica tienen que decidir los propios pueblos latinoamericanos”. Además, criticó que Estados Unidos busque “claramente los recursos naturales de Venezuela, que son el petróleo, el gas y el agua dulce”.

Los manifestantes, que acudieron ataviados con banderas venezolanas y palestinas, expresaron su rechazo al “ataque imperialista” de Estados Unidos. Pidieron “la salida de los yankees de Venezuela”, la liberación de Nicolás Maduro y el cierre de la embajada estadounidense en España al tiempo que entonaron cánticos como ‘Bases fuera, OTAN no’, ‘Estados Unidos, asesinos’ o ‘Yankees de mierda, váyanse al carajo’.

Amnistía Internacional señala una “probable” violación del Derecho internacional en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

“Queremos que los yankees se vayan de todo el mundo, porque son los gilipollas de turno”, aseguró Verónica, una de las participantes en la manifestación.

Apoyada por Podemos e Izquierda unidad

La protesta ha estado secundada por la secretaria general del partido político Podemos, Ione Belarra. Ella calificó lo ocurrido ayer en Venezuela como “terrorismo de Estado”.

“Tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo”, expresó Belarra. Además, lamentó “la actitud que está manteniendo la Comisión Europea y particularmente el Gobierno de España comportándose en sus declaraciones una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos”.

También acudió el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), portavoz adjunto de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago. Él exigió al Gobierno que adopte “una posición más contundente” contra el Gobierno estadounidense por las “violaciones del derecho internacional” que, según él, está cometiendo el país norteamericano.

“Tenemos que salir de la OTAN. Debemos impedir el rearme, el gasto en financiación a las empresas de armamento de los Estados Unidos o vinculadas a los Estados Unidos”, reclamó.

