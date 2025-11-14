Cierre nocturno de 28 días en la Av. Simón Bolívar y Ruta Viva por reparación de juntas de dilatación

Desde el sábado 15 de noviembre se inicia un cierre nocturno de 21:00 a 05:00 para reparar juntas de dilatación en el intercambiador Simón Bolívar-Ruta Viva y garantizar seguridad vial.

El Municipio de Quito iniciará a partir de la noche del sábado 15 de noviembre de 2025 un cierre vial nocturno en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva para llevar a cabo la reparación de seis juntas de dilatación del intercambiador, con la finalidad de mejorar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la infraestructura urbana.

Desde el sábado 15 de noviembre, la intervención se efectuará en horario nocturno, de 21:00 a 05:00, para minimizar el impacto en el flujo diurno de vehículos en uno de los principales corredores de Quito.

Los trabajos consisten en la reparación de seis juntas de dilatación localizadas en el intercambiador entre la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Estas juntas son piezas claves que permiten que los puentes expandan o se contraigan sin provocar vibraciones, filtraciones o daños estructurales.

El primer tramo del cierre estará vigente durante 28 días, distribuidos en dos fases de 14 días cada una: primero en sentido norte-sur, después en sentido sur-norte. En cada fase se mantendrá al menos un carril habilitado para garantizar la conexión hacia el sur y el acceso a la Ruta Viva.

Modalidad y coordinación técnica

Para ejecutar los trabajos sin detener el tránsito completamente, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordinará cierres parciales por carril en el horario nocturno. En la fase inicial (sentido norte-sur) se mantendrá un carril abierto hacia el sur y al acceso de la Ruta Viva. Lo mismo se replicará en la segunda fase para el sentido opuesto.

El Municipio instalará señalización luminosa de advertencia un kilómetro antes de la zona de intervención, con el fin de alertar a los usuarios y conductores nocturnos sobre los trabajos en ejecución.

Motivo técnico y contexto de infraestructura

Las juntas de dilatación mal conservadas producen impactos al pasar vehículos, filtraciones de agua y potenciales daños en la superestructura del puente o viaducto. Por ello, su reparación es clave para garantizar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la vía.

Este tipo de intervención se realiza en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la ciudad. Esto demanda planificación nocturna para reducir interrupciones en horas pico. La vía Simón Bolívar / Ruta Viva conecta zonas clave de Quito con los valles aledaños.

Futuras intervenciones y seguimiento ciudadano

Además el Municipio adelantó que luego de esta fase se ejecutarán intervenciones similares en los puentes de Gualo y Zámbiza. Cada uno con un plan de movilidad adaptado al entorno de circulación específico.

Finalmente, la ciudadanía podrá seguir los cierres viales en tiempo real a través de los canales oficiales del Municipio. Esto permite anticipar ajustes de ruta.