Cinco hombres fueron asesinados enuna vivienda, en Los Ríos, en el último día del feriado

Agentes de la Policía descubrieron los cuerpos de cinco hombres asesinados con arma de fuego en una vivienda de la parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. El hecho se registró la madrugada del 4 de noviembre de 2025, último día del feriado por los Fieles Difuntos. El hallazgo ocurrió cerca de las 03h00 en una casa de una planta pintada de rosado y aparentemente deshabitada.

Agentes del Distrito Puebloviejo respondieron a una alerta y encontraron la puerta principal entreabierta. Al ingresar, localizaron los cinco cadáveres alineados en fila sobre el piso, con impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Ninguna de las víctimas portaba documentos de identidad, según el parte policial preliminar lo que dificulta lograr sus identificaciones.

Cinco asesinados se suman a otras masacres

La vivienda carecía de muebles y pertenencias, con solo dos colchones y una cama, lo que indica un uso temporal del inmueble. La zona se acordonó de inmediato, mientras personal de Criminalística y la Dirección de Delitos contra la Vida (Dinased) realizaron el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, no se reportan testigos del crimen ni detenciones relacionadas.

Este suceso eleva a trece las masacres registradas en la provincia de Los Ríos durante 2025, según datos policiales. En octubre, ocho personas fueron halladas muertas en un evento similar en Buena Fe, destacando el aumento de la violencia armada en la provincia. Los Ríos, ubicada en la costa ecuatoriana, ha enfrentado un incremento en hechos delictivos vinculados a disputas territoriales y crimen organizado, con un total de trece episodios de este tipo en lo que va del año.

La Policía investiga posibles móviles, aunque no ha revelado hipótesis iniciales. El feriado por Fieles Difuntos, que incluyó el puente del 2 al 4 de noviembre, coincidió con este hecho violento en una zona rural del cantón Urdaneta. El caso se suma a la estadística de homicidios múltiples en Ecuador, donde Los Ríos figura entre las provincias con mayor incidencia de masacres en 2025. (17)