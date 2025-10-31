Cinco manabitas están nominadas a los premios ITV 2025: Descubre cómo votar por tu favorita

El Instituto Superior de Estudios de Televisión (ITV) acaba de anunciar a los nominados de los Premios ITV 2025, donde destacan cinco manabitas.
Para esta edición, la famosa gala de premios contará con 19 categorías, divididas a su vez en Medios y cuentas digitales, Noticias y Deportes, y Entretenimiento.
Los galardones serán entregados en un gala a desarrollarse el próximo 18 de noviembre, en Guayaquil.
Estas son las cinco manabitas nominadas a los Premios ITV 2025
Las manabitas nominadas este año son la periodista Andrea Báez, la actriz Gigi Mieles, la creadora de contenido Gina López y las presentadoras Érika Vélez y Virginia Limongi.
Érika Vélez, oriunda de Manta y con una trayectoria de más de 20 años en la televisión, cuenta con dos nominaciones: Mejor Instagram sénior y Mejor animadora de programas de concursos.
Virginia Limongi, quien en los próximos días se estrenará como conductora de ‘MasterChef Ecuador’, está nominada como Mejor conductora de variedades.
Andrea Báez, actual presentadora de Televistazo de Ecuavisa, pugna por el galardón de Mejor presentadora de información, noticias e investigación. Ella inició su carrera en el canal manabita Manavisión y ahora destaca como una de las periodistas más reconocidas del país.
Por su parte, Gigi Mieles y Gina López compiten en la misma categoría: Mejor Tiktokter. Actualmente, ambas influencers son parte del medio digital Suerte TV. Gigi es parte del elenco del pódcast ‘Sí somos’ y Gina interviene en ‘Siempre lo mismo’.
Votación y otros nominados
Los ganadores de los Premios ITV 2025 se eligen a través de una votación digital del público.
Los televidentes interesados en votar pueden hacerlo a través de www.premiositv.com. Para ello, primero deberán registrarse con correo electrónico, número de celular y número de cédula.
Las categorías y nominados son los siguientes:
MEDIOS Y CUENTAS DIGITALES
1. MEJOR INSTAGRAM SÉNIOR
- Alex Vizuete.
- Viviana Salame.
- Dayanara Peralta.
- Érika Vélez.
2. MEJOR INSTAGRAM JÚNIOR
- Daniel Reinoso.
- Alex Plúas.
- Iván Farah.
- Scartett Córdova.
3. MEJOR CUENTA INFORMATIVA DIGITAL
- Última Hora Ecuador.
- Ecuavisa Noticias.
- La Posta Ec.
- El Noticiero Tc.
4. MEJOR TIKTOKER
- Gigi Mieles.
- Alex Vizuete.
- Anthony Swagg.
- Gina López.
5. MEJOR CUENTA DIGITAL DE DEPORTES
- Hincha Amarillo.
- TC Deportes.
- Marca90 EC.
- El Canal Del Fútbol.
NOTICIAS Y DEPORTES
6. MEJOR NARRADOR DEPORTIVO
- Alfonso Laso.
- Winston Pineda.
- Patricio Guaranga Cando.
- Walter Ruiz.
7. MEJOR COMUNICADORA DE DEPORTES
- Ana Melendres.
- Rahab Villacrés.
- María José Flores.
- Gaby Jurado.
8. MEJOR COMUNICADOR DE DEPORTES
- Vito Muñoz.
- Diego Arcos.
- Schuberth Suing.
- Roberto Bonafont.
9. MEJOR PRESENTADORA DE INFORMACIÓN, NOTICIA E INVESTIGACIÓN
- Estéfani Espín.
- Allison Carrillo.
- Vanessa Passailaigue.
- Andrea Báez.
10. MEJOR PRESENTADOR DE INFORMACIÓN, NOTICIA E INVESTIGACIÓN
- José Delgado.
- Juan Carlos Aizprúa.
- Andrés Jungbluth.
- Wilo Prado.
11. MEJOR REPORTERO/A DE NOTICIAS
- Ámbar García.
- José Delgado.
- Milly Pico.
- Alejandra Boada.
ENTRETENIMIENTO
12. MEJOR ACTOR
- Víctor Arauz.
- Alex Vizuete.
- David Reinoso.
- Martín Calle.
13. MEJOR ACTRIZ
- Viviana Salame.
- Flor María Palomeque.
- Cecilia Cascante.
- Sofía Caiche.
14. MEJOR CONDUCTOR DE VARIEDADES
- Dieter Hoffmann.
- Alex Vizuete.
- Jonathan Estrada.
- Xavier Pimentel.
15. MEJOR CONDUCTORA DE VARIEDADES
- Yuleysi Coca.
- Alejandra Boada.
- Virginia Limongi.
- Michela Pincay.
16. MEJOR PROGRAMA DE VARIEDADES
- Full Farándula – Vito Tvo.
- El Hueco De Jonathan Estrada – Youtube.
- Podcast El Pabellón.
- América Vive – Teleamazonas.
17. MEJOR ANIMADORA DE PROGRAMAS DE CONCURSOS
- Érika Vélez.
- Karín Barreiro.
- Denisse Angulo.
- Angela Orellana.
18. MEJOR ANIMADOR DE PROGRAMAS DE CONCURSOS
- Víctor Arauz.
- Ronald Farina.
- Carlos José Matamoros.
- Jorge Heredia.
19. MEJOR PROGRAMA DE CONCURSOS
- MasterChef Ecuador – Teleamazonas.
- BLN La Competencia – Oromar Tv.
- 100 Ecuatorianos Dicen – Teleamazonas.
- Yo Me Llamo – Teleamazonas.