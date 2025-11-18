Cinco millones de dólares menos en el presupuesto 2026 del Municipio de Santo Domingo

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó en primer debate el presupuesto 2026, que reduce recursos para obras públicas y genera cuestionamientos sobre prioridades municipales.

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó este martes 18 de noviembre el presupuesto 2026, una propuesta que reduce recursos para obras públicas y provoca debate entre concejales por las prioridades financieras.

Concejo Municipal analiza recortes y nuevas inversiones en el presupuesto 2026

El presupuesto del Municipio de Santo Domingo para 2026 será de 157 millones de dólares.

Liliana Silva, concejal, dijo que el monto representa 5 millones menos que el presupuesto aprobado para 2025, que se ubicó en 161 millones. Los concejales discutieron la distribución de recursos, con énfasis en obras públicas, infraestructura municipal y proyectos sociales.

Silva señaló que el rubro para obras públicas tendrá una reducción de 8 millones, lo que genera preocupación por el impacto en la ejecución de proyectos previstos para el próximo año. Además, se disminuirá el fondo destinado a obras de cogestión, que baja de 500 mil dólares en 2025 a 200 mil dólares en 2026. Este programa beneficia a unos 40 barrios con intervenciones pequeñas cada año.

La concejal advirtió que el presupuesto contempla 10 millones para el nuevo edificio municipal, aunque el proyecto completo asciende a 14 millones. “Esto en las actuales condiciones no es prioridad”, afirmó.

Infraestructura: edificio municipal, parqueadero y obras obligatorias

También se incluyó en el plan financiero el parqueadero municipal ubicado en la intersección de las avenidas Quito y Río Toachi, estimado en 27 millones de dólares, lo que despertó inquietudes por su magnitud. A esto se suman 100 mil dólares para el Festival de Luces y 310 mil dólares para publicidad y comunicación institucional.

El presupuesto incorpora además 20 mil dólares destinados a un canal digital municipal, orientado a fortalecer la comunicación pública. El concejal Alberto Pantoja señaló que el municipio destina 20 millones a sueldos, una cifra que mantiene alta la carga administrativa.

Por su parte, la administración informó que, según la ley, el Gobierno central debe transferir 42 millones, pero se logró asegurar 45 millones para 2026. Entre las obras obligatorias se incluyen proyectos como el desarrollo del Mall Santo Domingo y otras intervenciones reguladas por normativa vigente.

Servicios básicos, movilidad y educación municipal

El concejal Julio Calero confirmó que en el presupuesto constan 56 millones de dólares para el alcantarillado de la zona B, uno de los proyectos estructurales más esperados. También se asignaron 8 millones para el tercer anillo vial, infraestructura priorizada para mejorar la movilidad.

En educación, la propuesta reserva 500 mil dólares para la Unidad Educativa Municipal. La concejal Ana Caicedo destacó que se trata de un presupuesto “que se puede reformar” y recordó que tienen hasta el 15 de diciembre para aprobarlo en segundo debate.

Durante la sesión se mencionó que Santo Domingo recibe una población flotante de 250.000 personas de lunes a viernes, lo que incrementa el consumo de agua y la generación de desechos. Esta realidad obliga a dimensionar mejor la inversión en servicios básicos.

Observaciones, críticas y votación final

La concejal Diana Saltos afirmó que “no es un presupuesto real, lo están inflando”, al referirse a varios rubros que, según dijo, no corresponden con la capacidad financiera proyectada. Señaló que entregaron observaciones formales durante la sesión.

La concejal Ximena Toro recordó que el hospital veterinario municipal tiene una inversión estimada en 60 millones de dólares, un monto que también genera debate sobre prioridades locales.

El presupuesto 2026 fue aprobado en primer debate con 10 votos a favor, dos votos en blanco y uno en contra. Ahora pasará a revisión para incorporar ajustes técnicos y políticos antes del segundo debate.