Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Cinco personas asesinadas dejó un ataque armado registrado en el cantón Durán en la provincia del Guayas. El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en la cooperativa 5 de Junio de este cantón guayasense. Varios sujetos armados ingresaron al domicilio y dispararon contra quienes se encontraban reunidos en el lugar. Al menos así se detalló a través de información preliminar proporcionada por testigos a la Policía Nacional.

De acuerdo con versiones recogidas por el canal Ecuavisa, cuatro de las víctimas eran integrantes de una misma familia: el padre de familia, su hija, el yerno y la cuñada. La quinta persona fallecida era una vecina, menor de edad, que se encontraba en el inmueble al momento del ataque. Todas las víctimas murieron en el sitio producto de múltiples impactos de bala, confirmaron agentes de la Policía.

Durán, una de las ciudades más violentas

Testigos indicaron que en la vivienda se desarrollaba una reunión familiar, en la que también estaban presentes niños y vecinos del sector. La irrupción de los hombres armados se produjo de forma repentina, generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron sin que hasta el momento se conozca su paradero. Algunos vecinos se escondieron en sus viviendas.

Personal policial acudió al sitio para acordonar la escena, levantar indicios balísticos y recabar testimonios que permitan esclarecer este nuevo crimen múltiple. Unidades especializadas iniciaron las diligencias investigativas, mientras agentes de Criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Amenazas previas de una organización delictiva

Según información preliminar proporcionada por la Policía, una de las principales hipótesis apunta a una disputa entre bandas criminales como Latin Kings y Chone Killers. Las autoridades indicaron además que una de las víctimas habría recibido amenazas previas por parte de una organización delictiva, dato que forma parte de las líneas de investigación en curso.

Hasta el cierre de esta nota, no se habían reportado personas detenidas ni se había emitido un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre la identidad de los responsables. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan. Esto para determinar el móvil exacto del ataque y establecer posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en el cantón.

Disputas y enfrentamientos por el control territorial

Durán forma parte de la denominada zona 8, junto con Guayaquil y Samborondón, una de las áreas más afectadas por el recrudecimiento de la violencia criminal en el país. En este cantón operan varias organizaciones delictivas dedicadas a actividades ilícitas, entre ellas Los Chone Killers y los Latin Kings, que mantienen disputas internas y enfrentamientos por el control territorial y el liderazgo.

Este nuevo hecho violento se suma a una serie de ataques armados y masacres que han posicionado a Durán como una de las ciudades con mayores índices de criminalidad. Las autoridades reiteraron que se mantienen operativos policiales en distintos sectores del cantón como parte de las acciones para enfrentar la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. (17)