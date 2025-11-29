COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Delincuencia

Cinco personas, incluidos tres policías, detenidas por presunto robo de camión con mercadería en Mocache

Cinco personas, entre ellas tres policías, fueron detenidas en Mocache por su presunta participación en el robo de un camión cargado con mercadería de la cadena Tuti.
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cinco personas, incluidos tres uniformados de la Policía Nacional y dos civiles, quedaron detenidas en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos, por su presunta participación en el robo de un camión de supermercado. Este hecho motivó una investigación penal y un proceso administrativo interno, según información preliminar de la Policía.

Ocultamiento de la información y hallazgo del vehículo

El caso salió a la luz luego de conocerse que los tres policías —dos cabos primero y un cabo segundo— habrían ocultado la ubicación de un camión reportado como robado. De acuerdo con las primeras indagaciones, el vehículo pesado, cargado con una gran cantidad de productos de la empresa Tuti, se localizó en la vía que conecta Mocache con El Empalme.

Sin embargo, pese al hallazgo, los uniformados presuntamente no informaron al ECU-911, como establece el protocolo en casos de robo de vehículos de carga. Esta omisión levantó sospechas dentro de la institución, dando paso a una verificación posterior.

El camión había se reportó como robado horas antes, por lo que su hallazgo debía activar los procedimientos de rescate, protección de evidencias y notificación inmediata a las autoridades de control.

La intervención que reveló la presunta maniobra

La detención de los implicados se produjo cuando un segundo contingente policial, actuando con base en información recopilada durante la investigación, acudió al sitio donde se encontraba el camión.

Al llegar, los agentes se encontraron con los tres policías involucrados, quienes presuntamente habían contratado otro camión para trasladar y sustraer la mercadería almacenada en el vehículo reportado como robado. Esta situación generó alerta inmediata entre los investigadores.

La presencia de un segundo vehículo y de personal uniformado intentando movilizar los bienes se interpretó como un indicio directo de la presunta participación en el delito, lo que derivó en la aprehensión inmediata de los sospechosos.

Además de los policías, los agentes detuvieron a dos civiles que se encontraban colaborando en la maniobra.

Investigación penal y medidas de prisión preventiva

Tras la detención, los tres uniformados y los dos civiles quedaron a órdenes de la Fiscalía, entidad que solicitó y obtuvo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades analizan la posible vinculación de los implicados con delitos como robo, encubrimiento o asociación para delinquir.

Se espera que la Dirección de Asuntos Internos inicie un proceso administrativo disciplinario contra los agentes detenidos, de acuerdo con lo que establece la normativa institucional.

El caso también se analizará para determinar si existen más personas involucradas o si la sustracción de mercadería forma parte de una red delictiva más amplia. (12)

