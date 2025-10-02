Cinco provincias de Ecuador registran cierres viales en el undécimo día de paro nacional

El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel, cumple 11 días este jueves 2 de octubre de 2025.

Al inicio de la jornada, manifestantes permanecen en diferentes vías del país para bloquear el paso de vehículos. Esto, pese a que ayer, comunidades de la Sierra norte declararon una tregua parcial para motivar el diálogo con el Gobierno de Daniel Noboa.

Cierres viales por el paro nacional en Ecuador

De acuerdo con el Servicio Integral de Seguridad ECU911, hay cierres viales en cinco provincias.

Bolívar:

Guaranda – Ambato, sector Quindigua cerca a la vuelta del Key.

Guaranda – Guanujo, vía Echeandia en el sector de Atandagua.

Guaranda – vía Chimbo, en el sector Santa Fe en el Puente.

Guaranda, vía a Riobamba por Gallo Rumi, en el sector Vinchoa central – Las Herrerias.

Cañar:

Zhud – Cañar, en el sector Coyoctor, Honorato Vásquez.

Cuenca – Zhud -Cochancay.

Chimborazo:

Riobamba – Cuenca, cerrada en los sectores San Felipe y San Martín del cantón Colta; Ingreso a Palmira, en el cantón Guamote; Tixán, Charicando y Pistishi, en el cantón Alausí; y en el cantón Chunchi, en el sector del Tolte y en el ingreso al cantón.

Imbabura:

Ibarra – Salinas – Lita, sector Guadual.

Ibarra – Imbaya – Urcuqui, a la altura de Coñaqui.

Natabuela – Antonio Ante, cerrada a la altura de la Hostería y semáforos de Natabuela.

Otavalo – Cajas

Ibarra – Zuleta – Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente Rumipamba.

Otavalo – Cotacahi, cerrada en ambos sentidos a la altura de Carabuela, Peguche.

Eje vial rutal Otavalo – Quiroga, cerrada con escombros en San Eloy y río Blanco.

Pichincha:

Quito – Cayambe, en el sector del puente San josé, Loma Gorda, Santa María de MIlán, Bola de Guachala, Río Granobles, Puente Río Pisque.

Sucumbíos:

Lago Agrio – Jivino Verde – Shushufindi, manifestaciones en el kilómetro 12 – Yurakcisa.

Obispos ecuatorianos rechazan la violencia

La Conferencia Episcopal de Ecuador emitió el 1 de octubre un comunicado sobre las protestas convocadas por la Conaie contra el Gobierno Nacional, en el que instó al diálogo como vía principal para resolver los conflictos sociales.

En su pronunciamiento, los obispos aseguraron que el país atraviesa un momento delicado de tensión social y política. Señalaron que las causas de la crisis se originan en problemas estructurales no resueltos.

La Conferencia Episcopal reconoció el derecho a la protesta pacífica de quienes sienten que sus demandas no son atendidas. Sin embargo, advirtió que la violencia termina afectando a inocentes y debilitando el Estado de derecho. El texto fue enfático: “La violencia nunca será el camino para construir un mejor Ecuador”.