Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Clasificación definida: Argentina y Marruecos disputarán el título del Mundial Sub-20 en Chile

La final del domingo enfrentará a Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional, un recinto con capacidad para más de 48 mil espectadores.
Argentina se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras derrotar a Colombia con un solitario gol de Mateo Silvetti a los 71 minutos. El encuentro se disputó este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago. Marruecos, por su parte, avanzó a la gran definición al superar (5-4) a Francia en una tanda de penales, asegurando su lugar en el encuentro decisivo. La final se jugará el domingo 19 de octubre, también en el mismo escenario.

El gol de Silvetti, delantero del equipo argentino, llegó en el segundo tiempo y fue suficiente para asegurar la victoria ante un rival que presionó durante gran parte del encuentro. El tanto, anotado tras un contraataque bien ejecutado, permitió a Argentina mantener su invicto en el torneo. También se consolidó como uno de los favoritos al título. Colombia, pese a su esfuerzo, no logró igualar el marcador, quedando eliminada en semifinales.

Argentina dejó en el camino a Colombia

En el otro duelo semifinal, Marruecos y Francia protagonizaron un partido igualado que se extendió hasta los penales. Tras un empate sin goles en los 90 minutos, los marroquíes se impusieron con una ejecución perfecta desde los doce pasos, destacando la actuación de su arquero, quien atajó dos disparos clave. Este resultado marcó la eliminación de Francia, vigente campeona del torneo, y el ascenso de Marruecos como sorpresa del campeonato.

La final del domingo enfrentará a Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional, un recinto con capacidad para más de 48 mil espectadores, que promete estar lleno para la ocasión. El encuentro cerrará un torneo que ha reunido a 24 selecciones de todo el mundo, destacando el nivel competitivo de las categorías juveniles. Chile, como país anfitrión, ha organizado el evento desde el 20 de septiembre, con partidos disputados en varias ciudades, incluyendo Viña del Mar y Concepción.

La final será el domingo 19 de octubre

El Mundial Sub-20, organizado por la FIFA, sirve como vitrina para jóvenes talentos que buscan destacar a nivel internacional. Argentina, con una rica historia en categorías juveniles, busca su séptimo título, mientras que Marruecos aspira a su primera corona en esta competencia. El partido definitorio comenzará a las 17h00 horas locales, y las entradas ya están disponibles en la página oficial del torneo.

La clasificación de ambos equipos refleja el alto nivel técnico y táctico exhibido en las semifinales, donde la precisión y la resistencia física fueron determinantes. Los detalles del tercer y cuarto puesto, que enfrentará a Colombia y Francia, se definirán el sábado 18 de octubre en el mismo estadio.

