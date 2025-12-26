Claudio Spinelli, clave en el título de Independiente del Valle en la LigaPro 2025, atrae interés de Talleres de Córdoba

Talleres de Córdoba, club de la Liga Profesional Argentina, comenzó negociaciones formales para fichar al delantero argentino Claudio Spinelli, jugador de Independiente del Valle, campeón de la LigaPro 2025.

La información fue revelada este 26 de diciembre de 2025 por el periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases, ya que el interés se transforma en gestiones concretas para reforzar el ataque del equipo cordobés.

Spinelli, de 28 años, disputó 51 partidos en 2025 con Independiente del Valle, anotando 28 goles en total entre todas las competiciones. Su contrato con el club ecuatoriano se extiende hasta diciembre de 2026.

El delantero argentino fue pieza fundamental en la conquista del título nacional por parte de Independiente del Valle, que se coronó campeón tras acumular 75 puntos en la temporada.

Rendimiento de Spinelli en 2025

En la LigaPro 2025, Spinelli marcó 20 goles, quedando como uno de los máximos anotadores del torneo. Además en la fase inicial anotó 16 tantos en 27 partidos, con tripletes ante Deportivo Cuenca, Técnico Universitario y Vinotinto, dobles ante Mushuc Runa, y goles únicos frente a Macará, Orense, LDU Quito, Universidad Católica y Emelec.

En el hexagonal final, contribuyó con goles adicionales, incluyendo ante Libertad y Liga de Quito. A nivel internacional, registró cuatro goles en Copa Sudamericana y cuatro en Copa Libertadores.

Estos números consolidaron a Spinelli como el principal referente ofensivo del equipo negriazul, contribuyendo directamente a la obtención del segundo título de LigaPro en la historia del club.

Interés de Talleres y planificación de IDV

Talleres busca reforzar su plantilla con jugadores de experiencia para la temporada 2026. Aunque el interés por Spinelli data de meses anteriores, ahora se materializó en contactos formales. Independiente del Valle, conocido por negociaciones exigentes, aún no ha respondido públicamente a la aproximación.

El club ecuatoriano se encuentra en fase de planificación para 2026, año en que competirá en la fase de grupos de la Copa Libertadores como campeón vigente. Recientemente anunció la contratación del uruguayo Joaquín Papa como nuevo director técnico, en reemplazo de Javier Rabanal.

Movimientos en el plantel negriazul

Independiente del Valle confirmó varias bajas para la temporada 2026. Los jugadores que no continuarán son Cristian Zabala, Óscar Quiñónez, Renato Ibarra, Luis Zárate, Matías Fernández y Michael Hoyos. Zabala e Ibarra quedan en libertad de acción al finalizar sus contratos, mientras que no se ejecutará la opción de compra por Quiñónez, quien regresará a Montevideo Wanderers.

Por otro lado, regresan al club tras préstamos Cristian Tobar, Joaquín Pombo y Jostin Bravo, quienes se incorporarán a la pretemporada en enero de 2026.

Independiente del Valle inicia así una renovación controlada, manteniendo su base y apostando por la continuidad de figuras como Spinelli para defender el título y competir en torneos internacionales.