Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

El Club 22 de Julio FC anunció su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por un grupo inversor que presentará en los próximos días.
2 minutos de lectura
Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas.
Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas.

Redacción ED.

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Club 22 de Julio FC anunció este viernes 21 de noviembre de 2025 que deja la provincia de Esmeraldas, Ecuador, tras ser adquirido por un nuevo grupo inversor, decisión que incluye el cambio de sede y asociación provincial para garantizar la sostenibilidad institucional.

En un comunicado  la administración actual liderada por Luis Miguel Reascos informó que entrega el club saneado y sin deudas pendientes con ninguna entidad. Se detalló que no existen obligaciones económicas con las categorías formativas Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19. Además del cuerpo técnico profesional, jugadores, personal médico, utileros, administrativo, proveedores, LigaPro, Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ni Asociación de Fútbol de Esmeraldas.

Tampoco se registran deudas con el IESS, SRI ni ninguna institución pública o privada. El documento enfatiza que la gestión de los últimos tres años fue “responsable y transparente”.

Traspaso y traslado confirmado

También se informa que la administración actual cede el club a una nueva empresa. El nombre y representantes serán presentados en una rueda de prensa en los próximos días. El comunicado confirma que las operaciones se trasladarán fuera de la provincia de Esmeraldas, sin especificar aún la nueva sede ni la asociación provincial a la que se afiliará.

Agradecimiento a la provincia

El comunicado cierra con un agradecimiento a los hinchas, socios y esmeraldeños que apoyaron al club durante sus tres años de vida institucional (fundado en 2022). El equipo debutó en la Segunda Categoría de Esmeraldas y ascendió a la Serie B en 2024, donde participó en la temporada 2025.

Hasta el cierre de la presente edición, ni la FEF ni LigaPro han emitido pronunciamiento oficial sobre la aprobación del cambio de sede y asociación, requisito obligatorio para concretar el traslado en torneos profesionales.

