Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Sparta Praga y Racing de Estrasburgo se clasificaron directamente a los octavos de final de la UEFA Conference League 2025/26 al finalizar la fase de liga. Los checos, con John Mercado y Ángelo Preciado en el plantel, vencieron 3-0 a Aberdeen, mientras que los franceses, con Kendry Páez en el banco, derrotaron 3-1 a Breiðablik.

Clasificados directos a octavos

Los ocho primeros de la fase de liga acceden directamente a los octavos de final, programados para el 12 y 19 de marzo de 2026. Los clasificados son: Racing de Estrasburgo (primero), Rakow (segundo), AEK Atenas (tercero), Sparta Praga (cuarto), Rayo Vallecano (quinto), Shakhtar Donetsk (sexto), Mainz (séptimo) y AEK Larnaca (octavo).

Sparta Praga: victoria con aporte ecuatoriano

En el partido disputado en Praga, Sparta Praga venció 3-0 a Aberdeen. John Mercado anotó el primer gol a los 16 minutos, seguido por Lukáš Haraslín (29′) y Garang Kuol (66′). El equipo checo finalizó en el cuarto lugar con 13 puntos. Ángelo Preciado no ingresó al campo en este encuentro.

Racing de Estrasburgo: victoria sin minutos de Páez

Racing de Estrasburgo se impuso 3-1 a Breiðablik en casa. Los goles fueron de Sebastian Nanasi (11′), Martial Godo (80′) y Julio Enciso (90+4′), con Hoskuldur Gunnlaugsson (37′) para los islandeses. Kendry Páez permaneció en el banco de suplentes. El equipo francés terminó primero y aseguró su clasificación directa.

Estructura de la fase eliminatoria

Los equipos del 9º al 24º lugar disputarán el playoff eliminatorio los 19 y 26 de febrero de 2026. El sorteo de estos partidos se realizará el 16 de enero de 2026, y el de octavos de final el 27 de febrero de 2026. Los cuartos de final serán el 9 y 16 de abril, las semifinales el 30 de abril y 7 de mayo, y la final el 27 de mayo de 2026 en Leipzig.

Los tres jugadores ecuatorianos continúan su participación en la competición europea. John Mercado sumó un gol clave en la victoria de Sparta Praga, mientras que Ángelo Preciado y Kendry Páez forman parte de los planteles que avanzaron directamente a la siguiente ronda.